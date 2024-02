To byl závěr. Ve florbalové Divizi D mužů skončila základní část. Dobruška ji zakončila na výborném sedmém místě. V posledním kole navíc téměř před dvěma stovkami fanoušků porazila Havlíčkův Brod 6:3. Čtyřmi vstřelenými góly se blýskl Jan Čtvrtečka.

Spokojení florbalisté Dobrušky po výhře nad Havlíčkovým Brodem. | Foto: FBC Dobruška

Postup do play off sice nedopadl, ale to florbalisty z Rychnovska trápit nemusí. V první sezoně ve vyšší soutěži byla důležitá především záchrana. A tento cíl se povedlo splnit znamenitě. Dobruška byla navíc obrovským přínosem pro celou soutěž, když její zápasy navštěvoval velký počet skvělých fanoušků. Prostě dobrá adresa!

„Nejvíc děkujeme našim skvělým divákům, kterých při premiérové sezoně v divizi chodilo neskutečné množství, a i když to občas nebylo jednoduché, fandili až do konce,“ poděkoval vedoucí mužstva Jan Černý.

Diváci jeli na plné obrátky a Čtvrtečka pálil

Závěrečné vystoupení se Dobrušce vydařilo na jedničku. Proti Havlíčkovu Brodu odskočila do tříbrankového vedení už během první dvacetiminutovky. Hosté však strhující duel nechtěli vzdát, v prostřední části snížili a v té poslední duel dokonce vyrovnali. Jenže ve 48. minutě se o nakonec vítěznou branku domácích postaral Grulich a následně výhru jistil dalšími dvěma zásahy Čtvrtečka.

„Chtěli jsme zápas poctivě odmakat a rozloučit se se sezonou vítězstvím. To se nám povedlo hlavně v první a třetí třetině, kdy jsme byli lepším týmem. Díky soupeři za zápas, věřím, že se divákům líbil,“ řekl k utkání Černý.

FBC Dobruška - TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons 6:3

Fakta - branky: 2. Holeček, 14., 18., 52., 56. Čtvrtečka, 48. Grulich - 39. a 46. Kocour, 44. Martínek. Rozhodčí: Lešák – Marek. Vyloučení: 2:3. Využití: 3:1. Diváci: 191. Zásahy brankářů: Tuček 20 - Hlava 14. Třetiny: 3:0, 0:1, 3:2.

Kompletní informace o Dobrušce v Divizi D zde.