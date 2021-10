Dvoráci zbraně přesto nesložili, v polovině 59. minutě snižoval Groh na 28:27, to bylo ale vše. Soupeř následně proměnil sedmičku a o vítězi utkání bylo definitivně rozhodnuto.

Ve druhé půli výkon Dvora gradoval a ve 26. minutě šli Východočeši po ráně střelecky disponovaného Groha poprvé v utkání do vedení (18:19). Momentu překvapení ale hosté nevyužili. Naopak to byli domácí, kteří odpověděli sérií šesti (!) branek v řadě a při vedení 26:20 se výrazně přiblížili konečnému vítězství.

Ještě do stavu 4:4 dokázali hosté na každou trefu soupeře odpovědět, pak jim ale domácí utekli do skóre 10:5 a úvodní půli nakonec vyhráli rozdílem tří branek.

Také druhou půli zahájili lépe domácí (18:10), od stavu 20:13 ale začalo jičínské povstání, které nejprve třemi góly podpořil v ideální dobu produktivní Matouš. Ještě v polovině druhého poločasu Jihočeši vedli 23:20, následovaly ale čtyři góly Jičína v řadě a rázem to byli domácí, kteří museli dohánět. Velká škoda neproměněné sedmičky Masáka za stavu 23:24! Alespoň bod nadšeně hrajícím hostům zajistila poslední trefa zápasu v podání Matuly.

Jičínský rezerva o víkendu zajížděla na půdu velkého favorita ze Strakonic a domácí svou roli potvrzovali už v nástupu do zápasu, který zvládli o mnoho lépe než jejich soupeř (3:0, 6:3). Už během první půle přitom hosté jasně naznačovali, že svoji kůži nehodlají prodat lacino a nic na tom neměnil ani nepovedený závěr první půle, kde si Jičínští nechali soka odskočit ze stavu 9:8 na poločasových 16:10.

Po pauze Náchodští dlouho střídali jednobrankový náskok s dvoubrankovým, necelých devět minut před koncem ale soupeř skóre vyrovnal a o body se rval do úplného konce utkání. Za nerozhodného stavu se ale štěstí přiklonilo na stranu svěřenců Petra Šulce a v čase 58:25 jim obrovsky cenné dva body vystřelil Kosinka.

Ze strany na stranu se přelévalo skóre úvodního poločasu v náchodské hale až z toho byl v polovině 17. minuty stav mnohem příznivější pro hosty (6:9). Dlouho se z něj ale tým trenérky Kaczmarczykové neradoval, domácí totiž odpověděli sérií čtyř branek a těsný náskok si už do přestávky nenechali vzít.

Házenkáři Náchoda měli co slavit.Zdroj: hazena-nachod.czFakta – branky: Cvejn 5/1, Kosinka a P. Černý 4, Udovychenko a Hlaváček 3, Metelka 3/1, Lojda 2, Hrachový a Štajnrt 1 – Vodička 6, Mužík 4/1, Šoustal, Možíš a Michálek 3, Wolf a Skřídlo 2, Schaffner a Buršík 1. Rozhodčí: Dolejší, Chalupa. Vyloučení: 4:2. ŽK: 1:7.

