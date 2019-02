O'Neill Europa Cup 2019 hostí vůbec poprvé. V posledních dvou týdnech tu vyrostl snowpark u nás nevídaných rozměrů.

„Přihlášeno máme okolo třiceti závodníků z Itálie, Slovinska, Ruska, Ukrajiny, Norska a České republiky. Z evropské špičky můžeme jmenovat naše závodníky – Šimona Bartíka a Vojtu Břeského a účast také přislíbil medailista z X-Games Eyrik Sateroy. Bude na co se dívat a věříme, že diváci přijdou naše jezdce podpořit a budeme mít svého zástupce na stupních vítězů,“ doufá ředitel závodu Roman Dalecký.

Akce začne už pátečním tréninkem, který odstartuje v 9.30 a potrvá do 14 hodin. „Slouží k tomu, aby se závodníci připravili na trať a mohli v závodě předvádět své nejlepší triky, což chtějí vidět rozhodčí i diváci. Hlavní závod se jede v sobotu. Začne dopolední kvalifikací od 10 do 12 hodin a vyvrcholení celé akce bude v podobě finálových jízd, které jsou v plánu od 13.15 do 14 hodin, po kterých bude následovat vyhlášení výsledků. Program se může lehce měnit dle domluvy na meetingu s kapitány jednotlivých týmů a v závislosti na aktuálním počasí, protože při skákání takto velkých skoků je potřeba zajistit jezdcům maximální bezpečnost,“ dodává Roman Dalecký.