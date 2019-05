Bylo to v červenci 2012. Andy Murray tehdy prohrál ve finále Wimbledonu s Rogerem Federerem a po zápase se rozplakal. Mezi prsty mu proklouzla už čtvrtá šance na premiérový grandslamový titul. Z hlediště to s kamennou tváří sledoval i Ivan Lendl, jejž si britský tenista před několika měsíci najal jako trenéra.

Spousta lidí pochybovala: může být „Ivan Hrozný“ Murraymu užitečný? Jistě, byl to excelentní hráč, znamená to ale, že bude i dobrým koučem? Odpověď přišla záhy. Už měsíc po wimbledonských slzách zdolal Murray na stejném kurtu Federera v boji o olympijské zlato. Za další měsíc ovládl US Open. A rok nato konečně vyhrál i Wimbledon. Tak začala éra tzv. superkoučů.