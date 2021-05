Osmadvacetiletý bojovník s přezdívkou Undertaker (Hrobník) vyzve v Apex Center v Las Vegas o tři roky mladšího Brazilce Rauliana Paivu. Pokud Dvořák vyhraje, poskočí v žebříčku muší váhy do 57 kilogramů do elitní desítky. Zatím drží právě desátou pozici, jeho soupeř je o příčku za ním.

Dvořák a spol. vyrazili do Ameriky v úterý 4. května, jejich první zastávkou byl Dallas. Jeden z Dvořákových trenérů Jan Maršálek měl zápas v boxu a pikantní na tom bylo, že do role kouče se pro změnu pasoval sám Hrobník. „Bylo to zase něco jiného. Byl jsem rád, že do ringu zase leze někdo jiný. Roli trenéra i celý zápas jsem si užil. Byla to skvělá podívaná. V hledišti bylo 73 tisíc diváků,“ usmíval se Dvořák. Duel ovšem vyzněl pro soupeře, byť Maršálek poslal Kelvina Davise ve čtvrtém kole na zem a počítalo se, nakonec prohrál na body.

Zdroj: Youtube

Příprava v Los Angeles

Nyní se česká výprava připravuje v Los Angeles, kam se následně přesunula. „Máme tady ubytování u jednoho známého. I podmínky k tréninku jsou parádní. Příprava pokračuje podle plánu,“ hlásil Dvořák, kterého na cestě kromě Maršálka doprovází další trenér Jakub Kašpar. Dorazil již také třetí kouč Patrik Kincl, známý český zápasník MMA, který se účastnil se svými svěřenci turnaje nové české organizace bojových sportů MMAsters League, v jejímž čele sám stojí.

V týmu panuje dobrá nálada. „Trénujeme stejně jako doma, dvakrát denně, jen náplň je specifická. Jedeme ostře, ale ve sparingu jen s lidmi z mého týmu, aby mě někdo nezranil,“ poukázal Dvořák, který se netají tím, že oplývá formou. „Cítím se dobře. Hlavu mám perfektně nastavenou. Myslím, že úplně nejlíp, co jsem kdy měl. Už se těším na zápas,“ zdůraznil Dvořák, který předchozí dva souboje v UFC vyhrál na body. V březnu loňského roku porazil v brazilském hlavním městě Brasília domácího Bruno Silvu a v září Američana Jordana Espinosu. Souboj se odehrál v Las Vegas, tedy na stejném místě jako bude ten nadcházející.

Do dějiště zápasu se Dvořák přesune v příštím týdnu. V Las Vegas tradičně zamíří do UFC Performance Institutu. „Po příjezdu nás otestují na covid, půjdeme do jednodenní karantény a pak nás kromě závěrečné přípravy čekají záležitosti kolem zápasu, focení, podpisy na plakáty a také nafasování nových věcí,“ popsal události příštích dnů.

A také bude řešit pro bojovníky tolik důležité hubnutí. V muší váze se musí dostat pod 57 kilogramů. „Mám asi šest kilo navíc, ale zatím to moc neřeším. To přijde na řadu až v příštím týdnu,“ řekl.

Zdroj: FB Davida Dvořáka

Povzbudí hokejistu Noska v zápase NHL

Ve Vegas se Dvořák setká i s hokejistou Tomášem Noskem, pardubickým odchovancem, jenž obléká dres místního týmu Golden Knights v zámořské NHL. Dvořák a spol. možná vyrazí i na utkání.

„S Tomášem se znám více než rok. Před naším posledním zápasem loni v září jsme se potkali. David potom zápas vyhrál, tak by to mohl být takový rituál,“ usmál se Patrik Kincl, jeden z Dvořákových trenérů.

„Na hokej už může být polovina haly zaplněna diváky a Tomáš říkal, že by nám sehnal lístky. Na oplátku mu zkusíme domluvit náš zápas v UFC, ale jelikož na MMA zatím diváci nemohou, tak uvidíme, zda se nám to podaří zařídit. Ale Tomáše při hokeji povzbudíme. Budeme hodně slyšet,“ slibuje ústy Kincla hradecká parta.

Pokud Dvořák nad Paivou vyhraje, nejenže se posune do elitní desítky žebříčku UFC a vydělá 28 tisíc dolarů, ale mohl by vyjednávat s organizací UFC už s předstihem o lepší smlouvě. Tu stávající má na čtyři duely. „S UFC komunikuji a určitě budeme o nové smlouvě jednat dřív. Rád bych právě už po tomto zápase,“ dodal Patrik Kincl.

Na Paivu je český Hrobník podle svých slov připraven. Věří, že jeho naděje pohřbí. „Pro nás je cíl jasný – vyhrát. Budu se držet svého plánu. A myslím si taky, že už jsem natolik komplexní fighter, abych během zápasu poznal, v čem je jeho síla a prosadil si to svoje,“ uvedl Dvořák.

Dvořák jako Jágr. Má speciální edici hodinek UNDERTAKER



Český zápasník smíšených bojových umění MMA David Dvořák vydal ke svému třetímu zápasu v nejprestižnější světové organizaci UFC limitovanou kolekci hodinek UNDERTAKER od české značky Bergsmith. Jeden kus stojí zhruba 8 tisíc korun. Jedná se o sběratelské kousky.



Švýcarský chronograf je ozdoben Davidovým podpisem na ciferníku a koženými řemínky s vyraženým nápisem UNDERTAKER, které jsou ručně vyráběné v České republice. Hodinek z této limitované edice bude vyrobeno jen 150 kusů.



„Není moc fighterů, který mají svoji edici hodinek. Pro mě to je něco nového. Jedná se o švýcarský strojek, pásek je od nás. Věřím, že se fanouškům budou líbit. Děláme pro ně i soutěž. Je to limitka, víc jich nikdy nebude. Za mě super věc a hodinky jsou hezký,“ uvedl David Dvořák a s úsměvem dodal: „Pro mě jsou určitě dobré, protože chodím všude pozdě.“



Dvořák se tak zařadil mezi největší české sportovní osobnosti, jakými jsou například hokejista Jaromír Jágr, které mají svoji speciální kolekci hodinek. Vlastní edice hodinek je i mezi zápasníky v UFC ojedinělou záležitostí. Kromě Dvořáka se vlastní edicí může pochlubit kupříkladu Khabib Nurmagomedov a jen hrstka dalších.