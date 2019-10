Do své druhé sezony v nejvyšší tuzemské soutěži vstoupí o víkendu hradečtí basketbalisté. Královští sokoli se v prvním kole Kooperativa NBL představí na palubovce silného Olomoucka. Startovací střetnutí sehrají v sobotu od 18 hodin.

„Znovu máme v úvodu těžší los, i když to není až takové jako v předešlé sezoně. Hanáci byli podle mě vloni druhým nejlepším týmem soutěže, přestože skončili třetí. Hned poté jedeme do Opavy, kde bývá vždycky horká půda. Ale co, pokusíme se překvapit a zkusíme jeden venkovní duel urvat. Doma budeme chtít být daleko úspěšnější. Ve třetím kole s Ústím nad Labem musíme zabodovat naplno,“ říká k nelehkému startu soutěže Lubomír Peterka, kouč hradeckého týmu.

Ten doznal v letní přestávce určitých změn. „Náš kádr se konsolidoval. Jádro je od začátku spolu. Máme tu osvědčené hráče z loňska, které jsme dobře doplnili tahouny Pekárkem, Tresačem a Heinzlem. Navíc jsme získali i dva mladé hráče, kteří se jeví velmi dobře. Domnívám se, že chemie uvnitř týmu je lepší než v předešlé sezoně. Teď jsme podle mě zkušenější. Vloni bylo v kádru osm hráčů z první ligy, kteří to nikdy nehráli. Dost zápasů jsme ztratili v koncovkách, kdy jsme vyplodili určité chyby. Od současného týmu si slibuji, že budeme silnější. Máme v záloze jedno volné místo pro cizince, kdyby se nám nedařilo či přišla zranění. Jednalo by se nejspíš o pivota, ty máme jen tři. Uvidíme tedy, jestli kádr ještě v průběhu sezony doplníme. Každopádně začneme s tím, co máme,“ doplňuje šéf lavičky Královských sokolů.

A jaký je hlavní cíl pro sezonu? „Chceme samozřejmě skončit lépe než vloni,“ má jasno Peterka. Jeho svěřenci zakončili předchozí ročník KNBL coby nováček na posledním místě, byť to herně nebylo úplně špatné, a účast mezi elitou v další sezoně si museli vybojovat až v baráži.

Kingspan Královští sokoli - Kooperativa NBL 2019/2020



Soupiska – rozehrávači: Pedja Stamenkovič (Srbsko,31 let, 190 cm), Petr Andres (26 let, 179 cm), Rostislav Jirák (19 let, 170 cm). Křídla: Lukáš Kantůrek (21 let, 190 cm), Tomáš Mahler (31 let, 190 cm), David Pekárek (23 let,204 cm), Ondřej Peterka (28 let, 197 cm), Djordje Tresač (Srbsko, 31 let, 193 cm). Pivoti: Dominik Heinzl (24 let,204 cm), Pavol Lošonský (Slovensko, 31 let, 203 cm), Peter Sedmák (Slovensko, 34 let, 207 cm).



Realizační tým – trenér: Lubomír Peterka. Technický vedoucí týmu: Vojtěch Mráz. Fyzioterapeutka: Veronika Peterková. Lékař: Tomáš Vrbica. PR manažer: Jan Špriňar. Organizační pracovnice: Ondřejka Vejražková. Předseda klubu: Jiří Dvorský.



Změny v kádru – odchody: Canda (nižší soutěž Španělsko), Marquardt (návrat do USA), Hampl (návrat do Španělska), Kolář (Kolín). Příchody: Tresač (Handlová), Pekárek (GBA Europe/univerzitní tým v USA), Heinzl (Nymburk/univerzitní tým v USA), Jirák (Nymburk), Kantůrek (Jindřichův Hradec).



Přípravné zápasy: Hradec Králové – Svitavy 98:81,Kolín – Hradec Králové 78:84, Olomoucko – Hradec Králové 79:65, Hradec Králové – Kolín 81:78, Handlová – Hradec Králové 89:75, Žilina – Hradec Králové 105:72, Hradec Králové – Žilina 93:66.