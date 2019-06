Mistrem Evropy se stal Pavel Drtil z Mladých Buků (klubová příslušnost 40+ Trutnov), který dokázal s národním týmem obhájit titul z loňska. Škoda jen, že se nepokusil obhájit i titul mistra Evropy v nejprestižnější individuální mužské soutěži ve hře 501, do které se vůbec nepřihlásil podobně jako mezi ženami obhájkyně bronzu Alena Gregůrková z Náchoda (hájící barvy Republiky Úpice).

Údajným důvodem byl nesouhlas s hracím systémem, který organizátoři oproti loňsku výrazně pozměnili – nutno podotknout, že v neprospěch soutěže, kterou tím ponížili na úroveň „pouliční“.

Druhou medailistkou z našeho regionu byla zmiňovaná Gregůrková, jež si došla pro evropský bronz v kategorii dvojic žen. Jen těsně ji pak utekly stupně vítězů s národním týmem žen, se kterým podruhé v řadě obsadila nejméně oblíbené čtvrté místo.

Naprosto stejný osud potkal i juniorský výběr ČR, jehož členy byli mimo jiných Nela Melicharová z Velkého Třebešova, Matěj Malach z Jičína a David Záruba z Libáně u Jičína.

A do třetice neblýskající se brambora – smolně čtvrtou příčkou zakončila své účinkování v mistrovském turnaji žákyň Nela Melicharová. Přesto i tyto nevděčné pozice je zapotřebí oslavovat, protože v tak významných soutěžích a v tak silné konkurenci jde o skvělý výsledek.

Podobně hodnotit lze i další umístění v první desítce. Sedmé místo v ME žáků vybojoval Matěj Malach, deváté v ME juniorů David Záruba a stejně si počínal v ME dvojic mužů Antonín Davídek ze Dvora Králové a týmu 40+ Trutnov.

V úvodní den šampionátu se odehrálo i play off Champions league. Druhou sezónu za sebou reprezentoval v této evropské klubové soutěži Českou republiku tým 40+ Trutnov a navíc v náročné pozici obhájce bronzu. Reprezentace to byla opět příkladná jen tentokrát kovovou tečku neměla. Skončila totiž před branami semifinále, kde trutnovští prohráli těsně 6:7 s nakonec bronzovým italským družstvem Derby. Více informací včetně kompletních výsledkových listin, naleznete na webu Unie šipkových organizací www.sipky.org. (VOn)