Deštné v Orlických horách /FOTO/ - Orlického maratonu se letos zúčastnilo více než 800 běžců na lyžích.

Šerlich se stal na dva dny domovem třetího dílu největšího českého seriálu v běhu na lyžích - ČEZ SkiTour. Na trasy letošního Orlického maratonu vyrazilo 824 běžců na lyžích. Akce byla součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník.

Organizátorům se povedlo s přehledem zvládnout i dopravu závodníků na netradiční místo startu. „V průběhu obou dnů jsme účastníkům zajišťovali kyvadlovou autobusovou dopravu. Přesto, že se jelo na zkrácené trati, nenašel se nikdo, kdo by s tím měl problém. Jen bohužel nemáme srovnání s jinými ročníky. Naopak závodníci byli rádi, že je sněhové podmínky vůbec pustily na trať, která byla skvěle připravená,“ sdělila ředitelka závodu Jana Michlová z pořádajícího sportovního oddílu Wikov Ski Skuhrov nad Bělou. V sobotu do cíle 22 km volně dorazil nejrychleji Petr Javůrek za 1:04:46 hodiny, mezi ženami pak olympionička Eva Vrabcová Nývltová (1:07:31). Té předával na pódiu cenu trojnásobný olympionik a místní patriot Petr Michl. Přes 160 dětí si zazávodilo na deseti distancích různé obtížnosti, většina závodů se navíc započítávala do krajského mistrovství.

V neděli to pak byla v cíli doslova smršť, vítězové jednotlivých závodů klasickou technikou na Orlickém maratonu se vešli do několika minut. Na nejdelší trati 39 km vyhrál Daniel Máka s časem 1:37:17 hodiny. O jeho vítězství rozhodla až cílová fotografie, v rozmezí jedné vteřiny totiž cílovou čáru přetnuli hned tři borci. V ženské kategorii se podařilo vítězné Anně Kožíškové o pět minut utéci druhé Zuzaně Kocumové, někdejší olympioničce a mistryni světa ve Spartan Race.

Orlický maraton

Muži 39 km klasicky: 1. Daniel Máka 1:37:17 hod., 2. Jakub Pšenička 1:37:17, 3. Václav Sedláček 1:37:18.



Ženy 39 km klasicky: 1. Anna Kožíšková 1:55:33, 2. Zuzana Kocumová 2:00:18, 3. Anna Beranová 2:09:37.



Muži 20 km volně: 1. Petr Javůrek 1:04:46, 2. Robert Krupička 1:05:07, 3. Jan Ferdinand Polášek 1:06:21.



Ženy 20 km volně: 1. Eva Vrabcová-Nývltová 1:07:31, 2. Helena Randáková 1:12:04, 3. Alena Schejbalová 1:18:01.



Muži 20 km klasicky: 1. Filip Schutz 1:11:28.



Ženy 20 km klasicky: 1. Alena Schejbalová 1:22:11.



Muži 10 km klasicky: 1. Dušan Mrovec 46:47 min.



Ženy 10 km klasicky: 1. Eliška Srnská 57:58 min.