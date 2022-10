Po vyrovnané první čtvrtině se začaly Žabiny Východočeškám bodově vzdalovat a postupně si vypracovaly až třináctibodové vedení. Ještě osm a půl minuty před koncem závěrečné periody měly k dobru dvanáct bodů. Jenže pak začal mocný finiš Lvic a ve 39. minutě bylo srovnáno. Brzy si však domácí hráčky vzaly vedení zpět a jelikož Hradec v poslední minutě minul dvě střely, těsné vítězství si připsaly Brňanky.

Žabiny Brno - Sokol Hradec Králové 72:70 (19:20, 37:30, 57:47). Body: Stoupalová 18, Záplatová 16, Holmesová 12, Kneževičová 12, Hamzová 5, Vacková 4, Čechová 2, Šoukalová 2, Cunaneová 1 - Matušková 16, Čuperková 12, Effangová 11, Leopoldová 9, Zeithammerová 7, Bolardtová 6, Pokorná 5, Levínská 2, Velichová 2. Rozhodčí: Pokorný, Peterková, Pazourek. Trojky: 10:10. Trestné hody: 20/16 – 17/14. Doskoky: 62:34. Fauly: 19:19. Diváci: 110.

Pozápasové ohlasy

Žabiny Brno (v bílém) vs. Sokol Hradec Králové 72:70.Zdroj: hradeckelvice.czRomana Ptáčková, trenérka Hradce: „Mám tak trošku rozporuplné pocity, protože si myslím, že jsme v Brně sehrály skvělé utkání. Mohly jsme ho i vyhrát, měly jsme poslední střelu za tři body. Daly jsme deset trojek, kdyby jich bylo jedenáct, tak jsme odjížděly spokojené stoprocentně. Přijely jsme s extrémně malou a extrémně mladou sestavou. Jmenuji například Báru Leopoldovou, sedmnáctiletou pivotku, která ležela čtrnáct dnů nemocná a dala devět bodů. Příležitost dostaly i další dorostenky, takže já musím smeknout za abnormální bojovnost celého týmu.“

Kristýna Čuperková, křídlo Hradce: „Odehrály jsme dobrý zápas. Kdybychom si před začátkem řekly, že to bude jen o dva body, tak to určitě bereme. Ale takhle nás koncovka mrzí, protože prohrát o dva body, to je vždycky skoro o štěstí. V obraně jsme dělaly maximum, i když měly soupeřky výškovou převahu. Myslím si, že jsme se s tím docela popraly. A ty dva body? Máme jim do příštího zápasu co vracet. Jinak můžeme být s tímto duelem spokojené.“