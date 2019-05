Plochá dráha: Pardubice v sobotu hostí semifinále MS jezdců do 21 let.

Vítězem Mistrovství světa jezdců do 21 let se na pardubickém plochodrážním stadionu stal polský jezdec Bartosz Smektala. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Místní plochodrážní stadion dobře zná. Polský závodník Maksym Drabik zde v roce 2017 slavil titul juniorského mistra světa, loni na něj naopak zbyla druhá pozice. V sobotu přijede hvězda polské ploché dráhy do Pardubic znovu. Na svítkovském stadionu začne v sobotu v 15 hodin semifinálový závod MS jezdců do 21 let.