Východní Čechy, Pardubice - Za měsíc už bude bojovat v prvních etapách Rallye Dakar. Na začátku ledna začne 40. ročník legendární dálkové soutěže, která nabídne přes devět tisíc závodních kilometrů v Jižní Americe.

TÝM PRO DAKAR 2018. Vedle Ondřeje Klymčiwa (vlevo) se představili i Gabriela Novotná a Petr Vlček. | Foto: Klymciw Racing

Na startu bude znovu Ondřej Klymčiw, který pojede na motorce počtvrté v řadě. V roce 2015 byl ve své kategorii dvacátý, o rok později pro zranění závod nedokončil a letos dosáhl na jedenácté místo.

„Bude to velmi náročné, chtěl bych se podívat do první desítky,“ říká dvaatřicetiletý závodník, jenž se nyní připravuje v Řecku.



Po minulém ročníku jste zvažoval, jestli pokračovat. Co nakonec rozhodlo, že pojedete i Dakar 2018?

Poslední čtyři roky jsem trávil tréninkové fáze sám někde v Řecku. Mám dvě malé děti. Nejdůležitější pro mě byla volba, jestli se budu více věnovat rodině a vykašlu se na závodění, nebo to dáme nějak dohromady. Letos jsme to vyřešili tak, že manželka a děti se mnou jezdí do Řecka, kde máme pronajatý dům. A funguje to, což je super.



Kdy příprava na další ročník začala?

Říká se, že startuje víceméně v lednu. Vy se vrátíte z Dakaru, obejdete všechny partnery, poděkujete jim a zrovna se jich v tu chvíli zeptáte, jestli do toho s vámi půjdou znovu. Přihlášky na Dakar se otevírají 15. května, mnoho času není. Sezona rallye je jaro a podzim. V létě se na místech jako Maroko závodit tolik nedá, je tam velké horko.



Kromě závodů se nevyhnete pořádné fyzické dřině. Co vše máte v přípravě zahrnuto?

Máme to rozdělené na určité fáze. Když vezmu třeba jeden týden, tak v tom jsou dva dny volna. Ale i během nich jdu ráno běhat, pak jsou cvičení na stabilizaci těla a různá kompenzační cvičení. Motorka se řídí tělem, přenášením váhy, tak na tom pracujeme. K tomu jsou i balanční cvičení, při kterých musíme sledovat i prostředí. To samé je pak na motorce. Ta pode mnou nějakým způsobem pracuje, ale já musím pořád koukat na cestu, navigaci, a nesoustředit se na samotnou jízdu. To znamená se jako ženská naučit dělat několik věcí najednou (usmívá se).



Kolik toho strávíte přímo na motorce?

Na motorce jedu třeba pět nebo šest hodin v kuse. Kromě toho pak jezdím na kole, třeba i 140 kilometrů bez sesednutí. Dále dělám výšlapy do hor, což můžou být sedmihodinové výlety. To je taková čistírna hlavy, ale mě to uspokojuje. Když nedělám vůbec nic, tak jsem potom nervózní.



Letos jste si pochvaloval náročné podmínky. Trasa Dakaru 2018 má být ještě těžší.

Já doufám. Snažím se z nevýhody tvořit naši výhodu. V Pardubicích spolupracuji s Ivanem Svědíkem, s nímž mám fyzický i mentální trénink. Dříve mě nepříjemné věci rozhodily jako každého sportovce, on to u mě dokázal převrátit. To je důležité. Dokážete se sebrat a postavit se tomu čelem. Proto doufám, že to bude peklo (směje se).



Co očekáváte od Peru, které se vrací do trasy Dakaru?

Všichni očekávají první dny kvůli dunám. Vypadají dobře pro diváka, pro motorku taky nejsou takovým problémem. Jede se dobře a rychle. Samozřejmě i tady se dá závod ukončit, pokud se stane chyba. Pro nás jsou horší písky, tedy spíše takové návěje.



V čem mohou být zrádné?

Ten písek je jemný jako prach, projíždí se skrz. A vy nikdy nevíte, co je uvnitř schovaného. Zase nemůžete jet pomalu, protože tím pak neprojedete. Ale přijde i něco těžšího, v Argentině se pojede kolem Belénu, kde jsem měl v roce 2016 těžkou nehodu. Tam jsou nejvyšší teploty, na mém prvním Dakaru bylo padesát stupňů ve stínu. To bude opravdu peklo, tam se rozhodne.



Pojede se znovu přes Bolívii a Argentinu. Tam už se tedy dá předpokládat, co přijde?

Já jsem v tu chvíli tak soustředěný, že si toho moc nepamatuji. Samozřejmě tam jsou pasáže, které se nedají zapomenout, třeba někde v kaňonu. Ale rozhodně si nepamatujete, co je za zatáčkou. Některé týmy tam jezdí trénovat a odhadují, kudy se pojede. Nevím, jestli to je výhoda, či nevýhoda. Z dvacítky na Dakaru to může vyhrát opravdu každý. Dakar ztratil takové dobrodružství, dnes je to chladnokrevné závodění. Jede se úplně na doraz, poslední tři dny se rozhodne mezi těmi nejlepšími. Když odpadnete, tak odpadnete. Říkám, že vyhrává větší blázen.



Každý účastník má určité ambice. Jaký je váš cíl?

Všichni to děláme s tím, aby člověk vyhrál. Na druhou stranu vítězství v tomto závodě je téměř nereálné, protože musíte mít hodně štěstí a sejít se musí spousta dalších věcí. Ale do první desítky bych se chtěl podívat. Bude to velmi náročné. Je to jako v každém jiném sportu. Když dobrý běžec na stovce zaspí jen trochu na startu, tak to nedopadne. Může se stát, že přestane jet motorka. Nebo jednou za dva týdny zabloudíte na pět minut. Minule mi desáté místo uteklo jen o 37 vteřin. Je to hrozné, když se člověk zamyslí, jaké malé rozdíly tam mohou být.



Ondřej Klymčiw před svým prvním a čtvrtým Dakarem. V čem vidíte největší rozdíly?

Už nejsem tolik nervózní, což se nedá říct o mém doprovodu. Jako mechanici se mnou jedou Petr Dokonal a Honza Boura, kluci z Přelouče. Honza jede poprvé a je nervózní, protože ví, kolik v tom je peněz, práce, tréninkového úsilí. Ti lidé tam jedou nadoraz a funguje to. Tyto zkušenosti jsem si přivezl z předchozích Dakarů. Je třeba mít minimum naprosto famózních lidí. Rozdíl je i v zázemí, letos jsme postavili nový náklaďák. Běžné je, že závodník spí i ve stanu, samozřejmě ne ti nejlepší. Pro mě je ještě důležitější mechanik. U nás budou mít všichni svou postel v náklaďáku. To je hlavní rozdíl oproti prvnímu Dakaru – prostředí, zkušenosti, vše kolem. Je třeba se z chyb poučit, což děláme.

Tým je větší. Na motorce pojede Dakar i první Češka

Čtyři závodníci a s nimi čtyři členové doprovodu. Závodní tým Klymciw Racing se pro Rallye Dakar 2018 rozrostl. Kromě Ondřeje Klymčiwa do něj patří i Petr Vlček, Bill Conger a Gabriela Novotná. Ta se stane první českou motorkářkou, která se Dakaru zúčastní.



„Všichni musí zapadnout do naší party, to je pro mě důležité,“ říká Klymčiw.



Vlček se s podporou týmu zúčastnil závodu již před rokem. „Petr je rodilý Pardubák, který žije dlouho v Americe. Je to úžasný parťák, i on mi pomohl k mému výsledku,“ připomněl Klymčiw.



Američan Conger se Dakaru zúčastnil poprvé v roce 2012. Naopak pro Gabrielu Novotnou to bude velká premiéra. První účast na Rallye Dakar.



„Když mě zaujme něčí příběh, tak se těm lidem snažím pomoci. Gabriela viděla, že to děláme jinak, nebo možná v jejich očích dobře. To ji oslovilo, domluvili jsme se na spolupráci,“ přibližuje Klymčiw, jenž pomáhal devětadvacetileté závodnici s přípravou.



„Řekl jsem jí toho dost. Ale dokud tam nejste, tak si to těžko představíte. Je to maraton, jede se nadoraz,“ doplňuje.



Ženy v kategorii motocyklů, to není zase něco tak neobvyklého. „Jedou tam většinou tři nebo čtyři ženy. Nejznámější je Španělka Laia Sanz, která je několikanásobnou mistryní světa v enduru a trialu. Odmala sedí na motorce, na mém prvním Dakaru porazila i mě. Má tovární podporu a jede fantasticky,“ všiml si Klymčiw.



Dakar 2018 bude mít v tomto ohledu českou premiéru, Novotná je připravena.