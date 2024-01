Ani skvělý vstup do zápasu na body nestačil. Florbalisté Dobrušky v 19. kole Divize D prohráli na palubovce Třebíče smolně 2:3. K bodům nepomohly ani trefy Aleše Moravce a Jana Čtvrtečky z první třetiny. Celek z Rychnovska je na devátém místě divizní tabulky.

Dobruška si z Vysočiny body nepřivezla. | Foto: FBC Dobruška

Skóre proti Snipers otevřel už po 12 vteřinách hry Moravec. V 18. minutě navíc zvýšil vedení Čtvrtečka a Dobruška vedla o dvě branky. Klíčový moment zápasu však přišel v poslední minutě první třetiny. 48 vteřin před úvodní sirénou totiž dokázali domácí zásluhou Jahody snížit. Po bezbrankové prostřední části hned v úvodu té poslední srovnal Žák. A o tříbodové výhře Třebíče rozhodl v 53. minutě Svoboda.

Náchod doma zničil poslední Benešov, Jaroměř padla o gól v Plzni

„Měli jsme skvělý vstup do utkání, první třetina nám vyšla. Hráli jsme to, co jsme chtěli až na jednu situaci, kterou soupeř potrestal a dostal se do hry. Během druhé třetiny postupně trochu přebral otěže zápasu a ve třetí třetině chtěl víc. Nám chybělo v závěrečných šancích štěstí, abychom vyválčili alespoň bod,“ uvedl vedoucí mužstva Dobrušky Jan Černý.

Další mač sehrají Východočeši v sobotu, kdy od 19 hodin přivítají ve sportovní hale Pulická Žďár nad Sázavou. A soupeři mají co vracet. První vzájemný duel letošní sezony skončil debaklem 5:14.

Snipers Třebíč - FBC Dobruška 3:2

Fakta - branky: 20. Jahoda, 41. Žák, 53. Svoboda - 1. Moravec, 18. Čtvrtečka. Rozhodčí: Frýdek – Havelka. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 103. Zásahy brankářů: Veselý 16 - Tuček 18. Třetiny: 1:2, 0:0, 2:0.

Aktuální tabulka:

1. Litomyšl 19 13 3 1 2 124:87 46

2. Hornets Brno 19 12 1 2 4 123:91 40

3. Vysoké Mýto 19 11 1 1 6 134:106 36

4. Žďár nad Sázavou 19 11 1 0 7 138:120 35

5. Letohrad 19 9 2 1 7 130:117 32

6. Jihlava 19 8 1 5 5 105:89 31

7. Všestary 19 9 0 0 10 131:139 27

8. Havlíčkův Brod 19 5 4 0 10 126:140 23

9. FBC Dobruška 19 6 1 2 10 85:111 22

10. Hradec Králové B 19 5 0 3 11 117:143 18

11. Orlicko-Třebovsko 19 5 0 1 13 123:153 16

12. Třebíč 19 4 2 0 13 113:153 16