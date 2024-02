Dvě prohry v řadě stačily! Florbalisté Dobrušky před fantastickou diváckou kulisou přehráli ve 20. kole Divize D Žďár nad Sázavou 8:5. Vyrovnané utkání se rozhodovalo v samotném závěru. Hattrickem zazářil domácí borec Václav Oubrecht.

Florbalisté Dobrušky po dvou prohrách zabrali. | Foto: FBC Dobruška

Východočeši měli fantastický vstup do utkání a po brankách ze 3. a 4. minuty vedli rychle 2:0. Hostům se ale do první sirény podařilo vyrovnat. Následně i druhá dvacetiminutovka skončila remízou a do závěrečné periody se vstupovalo za stavu 4:4.

Dobruška za tříbodovým vítězstvím nakročila v 53. minutě, kdy ji poslal do vedení Kulhánek. Poté se dvakrát prosadil Oubrecht, čímž zkompletoval hattrick. Žďár ještě dokázal snížit, ale to bylo z jeho strany vše a gólový účet nakonec v čase 58:38 uzavřel Čtvrtečka.

„Opakovaně skvělý vstup do zápasu. Pak jsme ale našimi chybami soupeře pustili do hry. Poučili jsme se ale z minulého zápasu a vydrželi v koncentraci. Soupeř individuálně lepší, sehranější, ale naše vůle a obětavost fungovaly hlavně ve třetí třetině, kdy jsme ukázali, že tři body chceme víc,“ zhodnotil vedoucí domácího mužstva Jan Černý.

A na závěr vyzdvihl fanoušky, kterých dorazilo skoro 130! „Nejvíc musím pochválit naše diváky a naše ultras, hnali nás za vítězstvím.“

Už v sobotu čeká na Dobrušku další těžký mač. Od 17 hodin se představí ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem, kde své domácí duely hrají Všestary.

FBC Dobruška - Hippos Žďár n. S. 8:5

Fakta - branky: 3. Duchek, 4. Matějů, 29., 55. a 56. Oubrecht, 33. Čtvrtečka, 53. Kulhánek, 59. Moravec - 9. a 57. Hrubý, 18. Petříček, 22. Král, 33. Lukeš. Rozhodčí: Hátlová – Romančáková. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 128. Zásahy brankářů: Jiroud 22 - Pospíchal 20. Třetiny: 2:2, 2:2, 4:1.

