Vstup do víkendového utkání se Dobrušce vůbec nepovedl a po pěti minutách prohrávala po gólech Skrovného a Bureše 0:2. Hosté však zásluhou Duchka a Čtvrtečky ještě do první sirény vyrovnali.

Druhá perioda vyšla lépe domácímu celku, který po ní vedl 5:3 a vypadlo to, že si kráčí pro vítězství. Jenže opak byl pravdou. Poslední třetina patřila Dobrušce. Po dvou slepených gólech ze 44. a 45. minuty bylo srovnáno a o rozhodnutí se v čase 50:09 postaral Kulhánek.

„Prvních pět minut nám trvalo si zvyknout na rychlou hru soupeře. Potom jsme se adaptovali a byli vyrovnaným soupeřem. V některých momentech zápasu jsme byli i lepším týmem. Bojovností jsme potvrdili, že divize se bude hrát opět za rok u nás v Dobrušce,“ uvedl vedoucí hostujícího mužstva Jan Černý.

„V tvrdém a bojovném utkání, jsme byli dvě třetiny o kapku lepším týmem, bohužel nás neproměněné šance vyvedly z míry a dva slepené góly soupeře nás uzemnily. Pak už jsme se nedokázali dostat do všestarské pohody,“ zhodnotil domácí trenér Petr Holomek.

Tříbodová výhra pro Dobrušku znamená, že si divizi zahraje i v příští sezoně. Poslední domácí duel ročníku, ve kterém vyzve v sobotu od 18 hodin Havlíčkův Brod, si tak společně se skvělými fanoušky bude moci naplno užít.

Vysvětlení: Do play up Divize D postupuje pět nejlepších týmů a dva s nejvíce body z šestých míst napříč všemi skupinami divize. Do regionální soutěže sestupují týmy z jedenácté a dvanácté pozice a dva s nejméně body napříč všemi skupinami z desátého místa. Pro celky na sedmém až devátém místě tak sezona jistě končí.