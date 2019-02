Nejprve v pátek přivítaly Hluk a roli favoritek Východočešky potvrdily, když papírově slabšího soupeře porazily jasně 6:1. Prohrála pouze Dana Rozínková, která nestačila na Moniku Uríkovou.

SK Dobré – KST Hluk JP Boka Trade 6:1. Daniela Rozínková – Monika Uriková 0:3 (-10,-10,-5), Aneta KUučerová w.o., Zdena BLlašková – Linda Záděrová 3:0 (8,5,3), Aneta Kučerová – Monika Uriková 3:0 (9,8,4), Daniela Rozínková – Linda Záděrová 3:2 (2,9,-4,-6,9), Zdena Blašková w.o., Aneta Kučerová – Linda Záděrová 3:0 (12,12,4).

V sobotu večer se v doberské herně odehrával zcela jiný souboj než v pátek. Loňský vicemistr ČR z Břeclavi dorazil v kompletní sestavě v čele s účastnicí olympiád v Pekingu a Londýně Danou Čechovou. Právě s touto nejvýše postavenou českou hráčkou ve světovém žebříčku (81.), která hraje naši nejvyšší soutěž, se v prvním zápase utkala současná česká juniorská jednička Zdena Blašková. Byl to zápas nejvyšší úrovně. Plný rychlých výměn, dramatických zvratů a vyrovnaný až do samotného konce. Domácí juniorka se s drzostí mládí bez respektu k dosavadním úspěchům soupeřky odvážně pouštěla do výměn a snažila se určovat systém hry. Téměř všechny sety skončily nejmenším možným rozdílem dvou míčků. V koncovce pátého setu se Blaškové podařilo získat nadějné vedení, diváci byli ve varu, ale nakonec se přesto radovala zkušenější soupeřka. Bohužel pro „fialky“ i domácí diváky jako by koncovka tohoto zápasu předznamenala vývoj celého utkání. Přes velkou snahu a bojovný výkon domácích hráček se jim ani další dva skvěle rozehrané pětisetové zápasy nepodařilo dotáhnout k vítězství fialových barev. Jedinou výhrou vybojovala právě skvěle hrající Zdena Blašková proti Adámkové. A tak konečný výsledek vypadá jen o něco málo lépe než 0:6 z prvního utkání v Břeclavi.

SK Dobré – MSK Gumotex Břeclav 1:6. Zdena Blašková – Dana Čechová 2:3 (9,-6,9,-9,-9), Aneta Kučerová – Vivien Ellöová 1:3 (-8,10,-8,-7), Dagmar Blašková – Karin Adámková 2:3 (4,12,-7,-5,-5), Aneta Kučerová – Dana Čechová 1:3 (-4,-9,8,-6), Zdena Blašková – Karin Adámková 3:0 (7,8,11), Dagmar Blašková – Vivien Ellöová 2:3 (-9,9,-9,9,-3), Aneta Kučerová – Karin Adámková 0:3 (-3,-8,-3). (jr, vlk)