Stolní tenistky SK Dobré doma zdolaly vedoucí celek z Brna, ale jejich posun na vedoucí příčku zhatila nečaná porážka s Mostem.

Dobré – Baník Most 3:7

Od prvních míčků tahaly doberské hráčky za kratší konec. Soupeřky hrály uvolněně, s vědomím, že nemají co ztratit. Navíc jim štěstí přálo měrou vrchovatou. Obě družstva nastoupila ve stejných sestavách jako v prvním utkání v Mostě, ale výsledky jednotlivých zápasů dopadly většinou obrácené. Daniela Rozínková v Mostě neprohrála, nyní doma ani jednou nevyhrála. Hana Hlávková na severu Čech nebodovala, nyní byla z hráček SK Dobré nejlepší. Andrea Macurová vyhrála jeden zápas stejně jako v Mostě. A tak se narodila první porážka Doberských v soutěži.

SK Dobré – SKST Baník Most 3:7. Body: H. Hlávková 2, A. Macurová 1, D. Rozínková 0.

Dobré – Mor. Slavia Brno 6:4

Do vzájemného souboje druhého s prvním celkem tabulky nastoupily domácí hráčky jako polité živou vodou oproti duelu s Mostem. S viditelně bojovnějším nasazením udávaly tempo utkání. Macurová s Rozínkovou po velmi dobré výkonu porazily sehraný brněnský pár Mikulcová, Pavlicová. Andrea Macurová sice nepotvrdila v první dvouhře proti Mikulcové vítězství z prvního utkání v Brně, ale Daniela Rozínková následně nedala šanci Kovářové a Hana Hlávková zvýšila průběžné vedení domácích pětisetovou výhrou nad Pavlicovou. Jednička hostů Mikulcová snížila stav utkání výhrou nad D. Rozínkovou, ale Macurová soustředěným výkonem přehrála Pavlicovou a znovu dostala domácí do dvoubodového vedení. O pátý bod doberských hráček se mohla postarat Hlávková, nedokázala ale proti Kovářové dotáhnout vedení 7:3 v pátém setu a před poslední sérií zápasů z toho znovu bylo jen těsné vedení domácích. Jistotu remízy Dobrému zajistila D. Rozínková výhrou nad Pavlicovou. Hana Hlávková pak nastupovala proti brněnské jedničce Mikulcové po dvou pětisetových. Po zcela vyrovnaném průběhu v závěru pátého setu nedokázala zahrát vítězné míče a podruhé těsně podlehla. Výkonem však nezklamala a její vyrovnané zápasy se všemi brněnskými hráčkami dávají velké šance do případného finále play off. O konečném vítězství domácích rozhodla v poslední dvouhře Macurová. Proti Kovářové musela otáčet stav 1:2 na sety, ale bojovný a soustředěný výkon ji nakonec dovedl k výhře.

SK Dobré – TTC Moravská Slavia Brno 6:4. Body: D. Rozínková 2,5, A. Macurová 2,5, H. Hlávková 1.

Další výsledky: Sokol Plzeň – Děčín 3:7, Sokol Plzeň – Teplice 7:3, Union Plzeň – Děčín 4:6, Union Plzeň – Teplice 8:2, Hodonín C – Neředín 5:5, Hodonín C – Havířov 3:7, Břeclav B – Neředín 8:2, Břeclav B – Havířov 6:4.

1. MS Brno 12 2 1 106:44 41

2. SK Dobré 11 3 1 101:49 40

3. SKST Děčín 11 0 4 100:50 37

4. Union Plzeň 10 1 4 91:59 36

5. Baník Most 8 4 3 85:65 35

6. Baník Havířov 8 1 6 80:70 32

7. MSK Břeclav B 6 1 8 73:77 28

8. Sokol Neředín 4 3 8 61:89 26

9. Vršovan Voděrady 4 2 9 68:82 25

10. ČSAD Hodonín C 3 2 10 55:95 23

11. Sokol Plzeň V. 2 0 13 45:105 19

12. SKST Teplice 1 1 13 35:115 18