Dobré/Voděrady - Náročný víkendový program mají za sebou hráčky prvoligového A-týmu SK Dobré. Andrea Macurová, Daniela Rozínková a Hana Hlávková cestovaly na stoly soupeřů v rámci programu 4. a 5. kola druhé nejvyšší soutěže družstev ve stolním tenise.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Ježdík

Obě prvoligová družstva z rychnovského regionu absolvovala během víkendu nejdelší cestu za svými soupeřkami během sezony



V sobotu odpoledne odehrály utkání v Mostě, ihned absolvovaly přejezd do Brna, kde v neděli o půl deváté ráno nastoupily proti největšímu favoritu na postup do extraligy - Moravské Slavii Brno. Během dvou dnů najely sedm set kilometrů, přičemž vybojovaly dvě cenné remízy.

Most - Dobré 5:5

Body: Čornyová 2, Štiková 2, Koutská 1 - D. Rozínková 3,5, Macurová 1,5, Hlávková 0

Mikulcová, Pavlicová - Macurová, Rozínková3:1 (-8,12,5,9)

Babáková Radka - Macurová Andrea0:3 (-6,-2,-6)

Mikulcová Kristýna - Hlávková Hana3:0 (6,6,7)

Pavlicová Renata - Rozínková Daniela1:3 (-7,-5,2,-8)

Mikulcová Kristýna - Macurová Andrea2:3 (9,6,-8,-4,-9)

Babáková Radka - Rozínková Daniela2:3 (-8,-9,9,7,-3)

Pavlicová Renata - Hlávková Hana3:1 (11,-9,10,11)

Mikulcová Kristýna - Rozínková Daniela3:2 (9,-6,7,-8,7)

Pavlicová Renata - Macurová Andrea3:1 (10,4,-8,5)

Babáková Radka - Hlávková Hana0:3 (-8,-7-6)

Papírovými favoritkami byly doberské stolní tenistky, ale nedařilo se oběma zkušeným hráčkám. Macurová prohrála ve svém prvním zápase se Štikovou úvodní dva sety 10:12. Třetí sice stejným poměrem vyhrála, ale domácí hráčka si díky náskoku věřila a přálo jí i štěstí. Výsledkem byla první překvapivá ztráta. Nečekala se ani hladká porážka Macurové od domácí jedničky Čornyové. Na tu nedokázala najít zbraň ani Hana Hlávková, která s ní hrála jako první. A když se Hlávkové v dalších dvou zápasech ani jednou nepodařilo dotáhnout nadějné vedení 2:1 na sety, odjela ze severu Čech bez bodu. Remízu zajistila svým výborným výkonem nejmladší členka kádru Daniela Rozínková. Ani v jednom zápase nepřipustila, aby soupeřky mohly vážněji pomýšlet na úspěch. Postupně se stává tahounem družstva a po pátém kole patří s pouhými třemi porážkami z patnácti zápasů mezi pětici nejlepších hráček celé soutěže.

Mor. Slavia Brno - Dobré 5:5

Body: Mikulcová 2,5, Pavlicová 2,5, Babáková 0 – D. Rozínková 2, Macurová 2, Hlávková 1

Koutská, Štiková - Macurová, Rozínková2:3 (-6,10,3,-14,-8)

Koutská Marie - Rozínková Daniela0:3 (-7,-4,-9)

Čornyová Adéla - Hlávková Hana3:0 (9,2,9)

Štiková Martina - Macurová Andrea3:1 (10,10,-10,7)

Čornyová Adéla - Rozínková Daniela1:3 (-6,2,-7,-11)

Koutská Marie - Macurová Andrea1:3 (9,-5,-2,-7)

Štiková Martina - Hlávková Hana3:2 (-9,6,-8,5,5)

Čornyová Adéla - Macurová Andrea3:0 (6,8,9)

Štiková Martina - Rozínková Daniela1:3 (-5,-10,10,-6)

Koutská Marie - Hlávková Hana3:2 (-6,7,-8,9,6)



Utkání s favoritem soutěže začalo první porážkou páru Macurová, Rozínková v sezoně. Andrea Macurová ale potvrdila, že nezdar v Mostě byl jen krátkou indispozicí a smetla Babákovou. Hana Hlávková pak sice nestačila na domácí jedničku, juniorskou reprezentantku Mikulcovou, ale Daniela Rozínková potvrdila dobrou formu vítězstvím nad Pavlicovou. Pak přišlo vynikající vystoupení Macurové. Za stavu 0:2 na sety v zápase s Mikulcovou se jí podařilo přesně najít slabé místo ve hře soupeřky a dokázala toho dokonale využít. V následujícím zápase se sice Babákové po dvou prohraných setech podařilo Danielu Rozínkovou trochu „rozhodit“ nevhodným chováním, ale doberská hráčka prokázala, že na psychické odolnosti úspěšně pracuje a v pátém setu nedala soupeřce šanci. Hosté překvapivě vedli 4:2 na zápasy, ale domácím se podařilo otočit výsledek třemi vítězstvími v řadě. Nejprve Hlávková po čtyřech maximálně vyrovnaných setech prohrála s Pavlicovou, pak Rozínková ve velmi kvalitním zápase podlehla 2:3 na sety Mikulcové a pátý bod pro domácí zajistila opět Pavlicová výhrou nad Macurovou. Konečnou spravedlivou remízu zařídila zkušená Hana Hlávková vítězstvím nad Babákovou. A tak to, co děvčata z Dobrého v Mostě překvapivou remízou ztratila, dokázala v Brně vybojovat zpět. Po pěti kolech zůstávají společně s Moravskou Slavií jedinými družstvy bez porážky.

Víkend bez porážky na cizích stolech se povedl rovněž druhému zástupci Rychnovska ve druhé nejvyšší republikové soutěži. Vršovan Voděrady dokázal dvakrát remizovat se stejnými soupeři.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Moravská Slavia Brno – SK Vršovan Voděrady 5:5, Baník Most - SK Vršovan Voděrady 5:5, Sokol Neředín – MSK Břeclav B 5:5, Baník Havířov – ČSAD Hodonín C 7:3, SKST SKST Teplice – Sokol Plzeň 3:7, SKST Děčín – Union Plzeň 4:6, Sokol Neředín - ČSAD Hodonín C 6:4, Baník Havířov - MSK Břeclav B 7:3, SKST Teplice - Union Plzeň 4:6, Děčín - Sokol Plzeň 9:1.

1. SKST Děčín 4 0 1 37:13 13

2. Mor. Slavia Brno 3 2 0 34:16 13

3. SK Dobré 3 2 0 32:18 13

4. Baník Havířov 4 0 1 30:20 13

5. Union Plzeň 4 0 1 29:21 13

6. MSK Břeclav B 2 1 2 24:26 10

7. Baník Most 1 2 2 24:26 9

8. Vršovan Voděrady 1 2 2 22:28 9

9. Sokol Neředín 1 1 3 21:29 8

10. ČSAD Hodonín C 1 0 4 23:27 7

11. Sokol Plzeň V 1 0 4 16:34 7

12. SKST Teplice 0 0 5 8:42 5

(jr, six)