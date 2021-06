Po mnohaměsíčním půstu se měli možnost mladí stolní tenisté a tenistky do sytosti vyhrát na tradičním mezinárodním turnaji Raiffeisen Youth Championships v rakouském Linci. Jubilejní dvacátý ročník akce, na které se v minulých letech hrávalo i na 64 stolech, se konal za zpřísněných hygienických podmínek, ovšem účast byla opět vysoká (téměř 300 dětí z 10 států).

Na mezinárodním turnaji předváděly doberské naděje parádní výkony, když získaly hned šest medailí. Na snímku chybí Škalda a Kovaříčková. | Foto: Foto: Jan Rozínek

I letos vyrazila do Rakouska řada talentů z České republiky. A byla to velmi úspěšná výprava. Ve dvouhrách se hned ve třech kategoriích čeští reprezentanti radovali ze zlata, v družstvech brali zlata dvě. K tomu přidali dalších osm medailí.Tradičně se účastní také doberské naděje. Přestože reprezentační trenéři vybrali do svých kádrů téměř polovinu z nich, několik ještě zbylo, aby zastupovaly fialové barvy. V reprezentačním dresu hrály Adéla Sazimová a Vendula Šichanová. Pod znakem České asociace stolního tenisu nastupovali Jan Škalda s Terezou Kovaříčkovou a v oddílovém dresu hráli Eliška Koďousková, Matěj Kovaříček, Rostislav a Jakub Duškovi, Eliška Čermáková a Ester Vyskočilová. Dvouhru starších žaček vyhrála Vendula Šichanová, když ve finále porazila po pětisetové bitvě Adélu Sazimovou. Jan Škalda v kategorii mladších žáků porazil ve finále bez ztráty setu Petra Hodinu, startujícího v barvách rakouského Welsu (porazil ho poprvé).Další medaile se urodily v soutěžích družstev. Skvěle uspěla Eliška Koďousková hrající s Helenou Sommerovou (SK Kotlářka Praha). V kategorii dorostenek české hráčky nenašly přemožitelky a zvítězily. Starší žačky Adéla Sazimová s Vendulou Šichanovou vybojovaly stříbro. Další stříbrný tým tvořili mladší žáci Jan Škalda a Tadeáš Vršovský (Ústí n.L.). Z celkem čtrnácti medailí, které putovaly z tohoto turnaje do ČR, si přivážejí mladí stolní tenisté doberského oddílu šest. Přitom většina z nich nehrála soutěžní zápas od konce září. (jr)