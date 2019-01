Peklo nad Zdobnicí – Nohejbalový tým TJ Peklo nad Zdobnicí si v nadcházející sezoně poprvé zahraje republikovou ligovou soutěž. Pekelští hráči vloni podruhé za sebou slavili zisk titulu krajského přeborníka. V následující kvalifikaci čtyř týmů jim však jediné postupové místo vyfoukl soupeř z Mnětic na Pardubicku. Peklu zůstal Černý Petr, když skončilo těsně druhé.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík



V zimní přestávce ovšem oddíl Bílá Hora oznámil rozpuštění prvoligového týmu a po zákonitých posunech se ve druhé lize uvolnilo jedno místo, které se Pekelští bez rozmýšlení rozhodli zaplnit. Nohejbaloví fanoušci na Rychnovsku se tak letos mohou těšit na ligovou premiéru.

Druhá liga se hraje ve dvou skupinách. Peklo bude pravděpodobně zařazeno do západní skupiny A.

Nejen o ligové budoucnosti jsme si povídali s MICHALEM HOSTINSKÝM, trenérem elitního družstva TJ Peklo nad Zdobnicí.



Nohejbal v Pekle je od nedávného přihlášení do registrovaných soutěží stále na vzestupu. Musíte mít radost…

To rozhodně máme. Letošní sezona bude už pátou od doby, kdy jsme se prvně přihlásili do organizované soutěže. V Pekle ovšem existuje dlouholetá tradice neregistrovaného nohejbalu. Vytvořili jsme zde skvělou partu, která se rozhodla zkusit štěstí v pravidelné soutěži. Máme za sebou čtyři úspěšné sezony, v nichž jsme se výkonnostně i výsledkově neustále zlepšovali. Předloni jsme poprvé slavili zisk titulu krajského přeborníka a vloni se nám ho bez jediné prohry povedlo úspěšně obhájit.



V kvalifikačních turnajích jste postupu do druhé ligy byli na dosah, ale nakonec se to ani jednou nepovedlo. Když se vám nyní v zimě nečekaně naskytla možnost druhou ligu si skutečně zahrát, patrně jste dlouho neváhali?

Přesně tak. Zaprvé to pro všechny naše hráče, kteří v kraji podvakrát dominovali, byla nová výzva. Zadruhé v případě setrvání v krajském přeboru bychom patrně čelili hrozbě odchodu dvou našich nejlepších nohejbalistů.



Můžete být konkrétní?

Jedná se o Ladislava Pyskatého a Dušana Bezdíčka, kteří by s pátečními termíny zápasů v krajském přeboru měli problémy kvůli práci. Druhá liga se hraje o víkendu.



Má vůbec někdo z hráčů, kteří vítězili v kraji, zkušenosti s ligovým nohejbalem?

Ano. Právě oba zmiňovaní hráči a Jakub Jedlinský. Pyskatý v minulosti působil v dresu druholigového Žamberka společně s Jedlinským.

Každou ze dvou druholigových skupin tvoří osm účastníků.

Dokážete odhadnout, kde byste se v tabulce mohli pohybovat?

Jen velmi těžko. Vstoupíme do soutěže v roli nováčků s jednoznačným cílem – udržet II. ligu. Myslím si, že každé vítězství bude velkým úspěchem.



Kdy se druholigová soutěž rozjede a jakým se hraje systémem?

Už začátkem dubna. V základní části se hraje dvoukolově každý s každým (doma – venku), což znamená celkem čtrnáct zápasů. Pak se osmičlenná tabulka rozdělí na dvě poloviny. Nejlepší čtyři týmy z obou skupin budou hrát play off o postup do první ligy. Nejslabší čtyřka si to v play out rozdá o záchranu.



Liší se v něčem zápasy krajského přeboru a druhé ligy?

V lize se oproti kraji hraje navíc jedno utkání singlu, což pro nás bude novinkou. Myslím si, že právě v něm se můžeme potýkat s největším problémem, než se nám podaří nasbírat potřebné zkušenosti. V průběhu zápasu družstev proti sobě střídavě nastupují dvě dvojice a dvě trojice a jedna vložená dvojice. Celkem se v utkání družstev rozděluje 10 bodů, přičemž pokud jeden ze soupeřů nasbírá šest bodů, zápas končí. Utkání může skončit remízou 5:5.



Vstoupíte do druhé ligy s neobměněným hráčským kádrem?

Ne. Jsem rád, že se nám sestavu podařilo rozšířit o Martina Stejskala z Hradce Králové. Je to nesmírně ostřílený nohejbalista, který v minulosti nastoupil i v nejvyšší extralize. Předpokládám, že týmu pomůže nejen jako hráč přímo na hřišti, ale že i svými zkušenostmi obohatí přípravu na náročné zápasy a poradí při jejich koučování.



V čem bude nadcházející sezona kromě sportovní stránky ještě náročnější?

Musíme splnit přísnější technická kritéria parametrů hřišť, což bude komplikovanější v hale, kterou musíme mít připravenou jako náhradní hřiště pro případ nepříznivého počasí. Druhá liga bude mít vyšší nároky na finance. Podepíše se na tom zejména dražší doprava kvůli větším vzdálenostem a dražší delegovaní rozhodčí. Rozdíl bude činit řádově asi třicet tisíc. Pevně věřím, že se sezonu podaří finančně pokrýt. Pokusíme se oslovit nové potenciální sponzory. Nohejbal v Pekle se snažíme dělat poctivě, doufám, že je naše sportovní úspěchy z poslední doby nenechají lhostejnými.