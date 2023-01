Další zářez budou chtít Pražanky udělat v Hradci Králové, který zatím neprožívá úplně ideální sezonu. Od samého úvodu se potýká s absencemi i klíčových hráček. S tím souvisí také horší výsledky, než na které byli v posledních letech pod Bílou věží zvyklí. V lize jsou Lvice až páté, v Českém poháru vypadly ve čtvrtfinále a neobhájí tak loňský bronz.

Famózní Effangová na vše nestačila. Pohárový sen o obhajobě bronzu se rozplynul

Přesto by je velikán mohl motivovat. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové se rozhodně budou snažit uhrát co nejpřijatelnější výsledek a nedostat nějaký monstrózní výprask. Povede se jim to?