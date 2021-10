„Již druhý rok po sobě se sportovní akce dostávají do velmi složité situace díky hygienickým omezením a nařízením. Ani tak významný a zavedený závod, jakým je Hradecký půl/maraton, není výjimkou, ale jsme rádi, že se na startu objeví aspoň tisíc běžců, kterým můžeme tento krásný podzimní zážitek zprostředkovat již podeváté v řadě,“ říká ředitel závodu Roman Šinkovský z pořádající organizace Sportvisio.

Centrum závodu bude po loňské premiéře opět umístěno před Malšovickým stadionem na břehu řeky Orlice. Účastníci akce se mohou registrovat do královské maratonské distance (42 km), klasického půlmaratonu (21 km) nebo složit dvojici (2x 10,5 km). Pro širokou veřejnost je určen Lidový běh na 5 km, pro děti jsou připraveny dětské závody.

Tradiční podzimní běžecká akce v Hradci Králové vstupuje v letošním roce již do svého devátého ročníku. V neděli 3. října 2021 se do východočeské metropole sjede na tisíc běžců z celé České republiky i ze zahraničí. Ti se postaví na start Olfincar Hradeckého půl/maratonu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.