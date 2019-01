Jihlava/Rychnov n. K. - Rychnovský prvoligový tým na Vysočině poprvé v historii zdolal soupeře, který měl v sestavě velmistra–olympionika.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Historicky poprvé zdolal prvoligový tým rychnovské Pandy soupeře s lídrem formátu velmistra, českého olympionika. Utkání v Jihlavě bylo v jedné věci nezvyklé. Zahrály si v něm čtyři ženy, přičemž tři hájily barvy Rychnova, což není běžné. Navíc všechny tři šachistky z Rychnovska Vysočinu doslova uhranuly!

Jihlava 3

Panda Rychnov 5

Historickou výhru v Jihlavě vám přiblížíme očima Petra Kačírka, zástupce kapitána rychnovského družstva.

„Je 5:00. Vstávám. Většina mých spoluhráčů vstává jen nedlouho později.

Čeká nás zápas 6. kola I. ligy. Vzhledem k vývoji soutěže může být zápas dost důležitý. Soupeř – Gordic Jihlava je v tabulce hned za námi a v boji o záchranu také potřebuje každý bod. Dnes mají všechny trumfy v rukou, jsou „papírově“ favority a nevstávají za hluboké noci s vidinou cesty přes půl republiky.

Je poledne a soupeřka mi nabízí remízu. Své šance v dlouhé partii z vyrovnané pozici odhaduji za mizivé. Po cestě jsem v autě upadl do komatu, to se mi již několik let nepodařilo. Rychle ohledávám okolní pozice a uspokojen nabídku na smír přijímám. Petr Folk má čistou figuru víc a za chvíli skóruje 0,5:1,5. Obě Martiny jsou ve svém živlu a útočí.

Vracím se do hracího sálu za chvíli. Obě Martiny obětovaly figuru a kompenzace je více než dostatečná. Škoda jen, že Petr Čechura tahá za kratší konec.

Je 13:00 zažívám muka. Pochybuji, že můj odhad byl správný. Petr Č. přehlédl mezitah soupeře a brzy bude muset kapitulovat (1,5:1,5). Martina M. si se soupeřem vyměňuje nepřesnosti. Trnu. Nakonec se naštěstí plete soupeř. Uf! (1,5:2,5). Jakub Zeberski se pěkně vyvlékl z útoku GM Háby a jeho akcie vzrostly, ale moc tomu nerozumím.

13:30 Hanka Pirklová dnes hraje „Laskera“. Drží horší pozici, čeká,nic nevymýšlí a občas se usmívá. Jako by říkala: „Ale jo, hochu. Stojíš dobře, ale dokaž to!“ A soupeř vymýšlí a vymýšlí a čas běží.

A vida! S nedostatkem časuse to hraje špatně. Zhroutil se jak domeček z karet. Paráda (1,5:3,5). To už je nadějné. Olda Vedral navíc má malý „chlup“, prohrát to snad nejde.

14:00 Je po časovkách. Jakub už tahá kratší konec. Přesto je pro mě dnes hvěžda zápasu. Svým výkonem nás dnes všechny převyšoval o třídu. Hába má, bohužel pro něj, od klubového mistrovství Evropy v Turecku reprezentační fazónu. Každopádně klobouk dolů před všemi našimi co ještě hrají. Cítím se zcela vyčerpán a to na ně již téměř 2h jen hledím. Jakub se vzdal. Martina F. má problémy. Soupeř hraje pěkně a na hraně rizika. Defenziva, myslím, není doménou naší hráčky. Začíná to vypadat na 4:4. Škoda.

15:00 Olda remiz. Všichni hledí na Martinu a její pozici, které se zvolna hroutí. Oba mají na hodinách již delší čas max. minutu. Na to se asi nevydržím koukat. Martina se brání velice vynalézavě a hlavně aktivně. A soupeř těsně před branami vítězství přepjal strunu…..Vyhráváme 3:5.

Dneska nám štěstí přálo. Děkujeme. Nebo, že by naše dámy své soupeře uhranuly (na svých deskách vyhrály 3:0). No pokud ano, tak hlavně, že hrají za naše družstvo…“

Další výsledky: Mittal Ostrava – Orlová 5:3, Staré Město B – Duras Brno A 5,5:2,5, Poruba – Duras Brno B 5,5:2,5, Loko Brno A – Třinec B 3,5:4,5, Staré Město A – Stonava 6,5:1,5.

(dop)