Kingspan Královští sokoli - USK Praha 77:67 (20:21, 39:32 60:52).

Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů: "Děkuji soupeři za gratulaci. Do zápasu jsme vstoupili celkem v pohodě a podařilo se nám bránit rychlé protiútoky. Druhý poločas jsme začali skvěle a udělali jsme si patnáctibodový náskok. Poté to však soupeř stáhl a zase se hrálo od začátku. Koncovku jsme však udrželi a dotáhli jsme zápas do vítězného konce. Musím pochválit náš tým, že všichni táhli za jeden provaz a vítězství si zaslouženě vybojovali."

Dino Repeša, trenér USK Praha: "Věděli jsme, že Hradec je velmi dobrý tým, neboť hodně posílil. Do zápasu jsme vstoupili skvěle jak na obranné, tak na útočné polovině. Ve druhém poločase jsme však nedokázali navázat na tempo z prvního a zápas se nám nepodařilo vyhrát. Soupeři gratuluji k výhře."

Další výsledky Kooperativa NBL – skupina A1: Pardubice – Opava 80:74, Nymburk – Svitavy 93:79, Ústí n. L. – Olomoucko 95:94 po prodl.

Tabulka:

1. Nymburk 23 23 0 2223:1682 100

2. Svitavy 24 16 8 2050:1867 66.7

3. Ústí n. Labem 24 15 9 1986:1986 62.5

4. Děčín 23 14 9 1930:1856 60.9

5. Olomoucko 24 14 10 2125:1996 58.3

6. Pardubice 24 14 10 2045:1924 58.3

7. Opava 23 10 13 1866:1931 43.5

8. Brno 23 9 14 1698:1824 39.1

Skupina A2: Ostrava – Kolín 86:103, Hradec Králové – USK Praha 77:67.

Tabulka:

7. Kolín 24 8 16 2055:2170 33.3

8. USK Praha 24 8 16 2058:2170 33.3

9. Ostrava 24 6 18 1941:2263 25.0

10. Hradec Králové 24 5 19 1900:2165 20.8