Rychnov nad Kněžnou - Se startem roku se tradičně chystá anketa Nejúspěšnější sportovec Rychnovska, tentokrát jde o období 2018. Na slavnostním galavečeru dojde také k vyhlášení ankety čtenářů Hvězda Rychnovského deníku, kde o výsledcích rozhodnete vy. Svého favorita uveďte do kuponu, který doručte do 28. 1. do redakce Rychnovského deníku (Komenského 43, heslo: Sportovec roku).

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Vítězem se stane jednotlivec či kolektiv, který získá nejvíce hlasů. Nominace je následující:

Jednotlivci - Dospělí



STANISLAVA PRECLÍKOVÁ

skiboby

Skibob Klub Dobruška

- mistryně světa slalomu, obřím slalomu a kombinaci, obhájkyně prvenství ve Světovém poháru

- vítězka celkového hodnocení Českého poháru a řady závodů MČR



MICHAL KRÁLÍK

fotbal

SK Albrechtice nad Orlicí

- brankařská jednička týmu I. B třídy, rok hostoval v týmu krajského přeboru SK Holice



PETR MYŠKA

jezdectví – všestrannost

JK Isabel

- instruktor, jezdec i stavitel tratí všestrannosti i parkuru

- bronzový na MČR mezi jednotlivci a člen bronzového družstva, druhý na Mistrovství Východočeské oblasti, úspěšný na závodech v zahraničí



ERIK PROVAZNÍK

motorismus - racing

- vítězství na mezinárodním mistrovství Polska a Česka v kategorii supermoto, 3. místo na MS národů ve Španělsku



ANETA KUČEROVÁ

stolní tenis

SK Dobré

- 9. místo na Mistrovství Evropy, bronz na Mezinárodní Mistrovství Běloruska v Minsku ve čtyřhře, velký podíl na skvělém 2. místě SK Dobré v Českém poháru družstev



TOMÁŠ KLINSKÝ

alpské lyžování

Sokol Deštné v Orlických horách

- mistr ČR v super G, třetí ve sjezdu, akademicky mistr ČR v super G, juniorský ČR v super G a ve sjezdu, bronzový ve FIS závodu ve slalomu v chilském La Parva



JAN KOPECKÝ

motorismus – rallye

Motorsport Kopecký

- nejlepší český automobilový jezdec současnosti, na domácích rallyových tratích neporažený čtyři roky, držitel titulu mistra světa ve druhé nejsledovanější kategorii WRC2 2018.

Jednotlivci - Dorost, junioři

ZUZANA HOLÍKOVÁ

běžecké lyžování

Ski Skuhrov nad Bělou



- lyžování - běh 21. místo ve sprintu na MS juniorů v Gomsu, 1. místo v individuálním závodu na MČR, zařazena do reprezentačního družstva juniorů



JAN BALÁČEK

skiboby

Skibob klub Dobruška

- mistr ČR v obřím slalomu, vítěz Českého poháru, 6. místo na MS ve slalomu, obřím slalomu a kombinaci



DOMINIK HARNACH

skiboby

Skibob klub Dobruška

- mistr ČR v super G, vítěz Českého poháru, na MS získal stříbro ve slalomu a kombinaci a bronz v super a obřím slalomu



DANIEL KOŽÚŠEK

šachy

Region Panda Rychnov nad Kněžnou

- 2. místo na mistrovství republiky juniorů do 20 let, 18. místo na mistrovství světa mládeže v Uruguayi do 18 let v roce 2017

VIKTORIE OLEXOVÁ

mažoretky

Gytta České Meziříčí

- 2. místo a titul 1. vicemistryně Evropy - solo 2bat, - 2. místo a titul vicemistryně Evropy – solo twirling, mistryně světa v Jihoafrické republice v disciplínách solo twirling, mini bat, velká formace mix, mini twirl dance)



VERONIKA ŠKLÍBOVÁ

orientační běh

Sportovní oddíl orientačního běhu SPARTAK Rychnov nad Kněžnou



- Mistrovství ČČR v horském orientačním běhu 3. místo, mistrovství ČR na klasice 6. místo (D18), v republikovém žebříčku dorostenců - 8. místo



VERONIKA FAITOVÁ

moderní gymnastika

SKMG Dobruška

- vítězka série závodů Východočeské ligy, zvítězila na krajském přeboru a reprezentovala Královéhradecký kraj na MČR v Praze, kde obsadila 17. místo



ZDENA BLAŠKOVÁ

stolní tenis

SK Dobré

- Olympijské hry mládeže 2018, Buenos Aires – 9. místo ve dvouhře, Mezinárodní Mistrovství Španělska juniorů – 1. místo ve čtyřhře, Mezinárodní Mistrovství Kanady juniorů – 1.místo v družstvech, Mistrovství ČR 2018 jednotlivců do 21 let – 1. místo ve dvouhře, Mistrovství ČR 2018 jednotlivců dorostu – 1. místo ve dvouhře, čtyřhře i smíšené čtyřhře



VERONIKA KUBEČKOVÁ

badminton

TJ Sokol Dobruška

- 3. místo na MČR juniorů v Mostě ve čtyřhře, členka ligového družstva



KATEŘINA HLÁVKOVÁ

atletika

SK Dobruška

- 1. místo – 60 m překážek v krajském přeboru v hale, 2. místo - v krajském přeboru v hale v disciplínách skok vysoký, skok daleký a vrh koulí, 1. místo - v krajském přeboru venkovní - koule, skok daleký, 100m překážek, pravidelně startovala v 2. lize žen za AC Pardubice



TOMÁŠ STRNAD

badminton

TJ Sokol Dobruška

- 2. místo ve dvouhře na mezinárodním turnaji dospělých v německém Wieslochu, Grand Prix Cup U19 v Holicích (mix - 3. místo, dvouhra - 3. místo), Grand Prix Cup GPC dospělí Brno - dvouhra - 2. místo, nejlepší umístění na žebříčku dospělých - dvouhra - 34. místo (jako junior byl 7 v žebříčku) , čtyřhra - 58. místo.



DIANA LOCHMANOVÁ

jezdectví

JK Isabel

- Mistrovství České republiky – jednotlivci junioři 5. místo, Pardubice (ZL) 4. místo, ve stylové soutěži 2.místo, Dvoreček (L) 5.místo, Humpolec (ZL) 2.místo, ve stylové soutěžil 4. místo. Vybrána do tréninkového plánu Sportovního Centra Mládeže pro rok 2018 i 2019.

Jednotlivci - Žáci

JAN VAŠÁTKO

běžecké lyžování

WIKOV Skuhrov nad Bělou

- 3. místo na ČP žactva v norském sprintu, 2. místo v konečném pořadí poháru v KH kraji



GABRIELA SKALÁKOVÁ

skiboby

Skibob Klub Dobruška

- 2. místo na MČR v super a obřím slalomu, 2. místo v Českém poháru, 3. místo na MS v německém Lenggries super G a obřím slalomu



MIKOLÁŠ KACÁLEK

scootering

Rychnov nad Kněžnou

- vicemistr ČR ve své kategorii ve scooteringu



MARTINA JUSKOVÁ

bowling

TJ Sokol Vamberk

- MČR juniorů v Olomouci 4. místo, Mistrovství regionu juniorů Vč. SC Radava Ústí nad Orlicí 3. místo



VENDULA ŠICHANOVÁ

stolní tenis

SK Dobré

- V červnu 2018 končila v kategorii nejmladšího žactva na 1. místě republikového žebříčku. V sezoně ovládla čtyři z celkových šesti turnajů nejvyšší kategorie. Na mezinárodním Mistrovství Rakouska v rakouském Linci získala zlatou medaili ve dvouhře nejmladších žákyň.



DANIELA NOSÁLOVÁ

jezdectví – parkúr

- Dolní Přím 3. místo v parkuru ZLP (60cm, Dolní Jelení 2.místo v parkuru ZLP, 1.místo v parkuru LP, účast na mistrovství republiky pony v družstvech - 7. místo.



DOMINIKA NOSÁLOVÁ

jezdectví – parkúr

- Dolní Přím 3. místo v parkuru ZLP (60 cm), Pardubice 3. místo v parkuru LP (70 cm), Lanškroun 3. místo v parkuru ZLP, 2. místo v parkuru LP.



MILOŠ NOSÁL

jezdectví – parkúr

- Dolní Přím 4. místo v parkuru ZP (70 cm), Lanškroun 4. místo v parkuru ZLP (80 cm), Dolní Jelení 2. místo v parkuru ZLP, 4. místo v parkuru LP (90 cm).



JAN VŠETIČKA

duatlon

Tri Club Dobruška

- 1. místo – Duatlon Žamberk (závod v rámci Mistrovství ČR v duatlonu), 2. místo v celkovém hodnocení Vrchařské ligy, 2. místo v celkovém hodnocení Dobrušského poháru, 3. místo v Pardubickém triatlonu.



BARBORA FREJVALDOVÁ

atletika

SK Dobruška

- 2. místo v KP jednotlivců v běhu na 150 m a 300 m, 4. místo v KP jednotlivců v pětiboji, 1. místo v krajských tabulkách v běhu na 200 m př.



LUKÁŠ SEIDL

atletika

SK Dobruška

- 1. místo v krajském přeboru v běhu na 1000m, 2. místo v KP v běhu na 800 m, 2. místo v KP ve skoku vysokém, umístění v republikových tabulkách: 1. místo v běhu na 1500 m překážek.



SEBASTIAN MIHULKA

autokros

Solnice

- vicemistr ČR divize Vacer Buggy VICEMISTR CR DIVIZE VACER BUGGY 160 kategorie nejmladších jezdců 5- 8 let, z deseti závodů mezinárodního MČR třikrát zvítězil, dvakrát skončil druhý a třikrát třetí. V rakouském Hollabrunnu obsadil mezi 18 jezdci druhé místo.

Kolektivy - Dospělí

PANDA RYCHNOV RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A

šachy

- elitní tým Pandy obhájil účast v 1. lize dospělých. Tuto soutěž hraje již 3 roky po sebě. Již dvacet let se pohybuje výhradně v ligových soutěžích jako jediný tým z Rychnova nad Kněžnou.



ŠKODA AUTO KVASINY A

kuželky

- 1. místo na MČR neregistrovaných hráčů v Poděbradech, 3. místo v České Třebové na MČR.



TJ SOKOL DOBRUŠKA B

badminton

- družstvo dospělých TJ Sokol Dobruška B vyhrálo I. celostátní ligu smíšených družstev.



SK DOBRÉ

stolní tenis

- družstvo žen obsadilo v extralize žen (nejvyšší soutěž v ČR) 7. místo a v Českém poháru družstev žen skončilo na 2. příčce.

Kolektivy - Mládež

GYTTA

mažoretky

- mažoretky z Českého Meziříčí - 1. místo MČR v kategoriích velké formace a miniformace.



PEKLO NAD ZDOBNICÍ

nohejbal

- 1. místo MČR v dvojic – kategorie starší žáci, 2. místo MČR v trojic – starší žáci, 2. místo MČR v jednotlivcích (singl) – starší žáci, 1. místo v poháru českého nohejbalového svazu - starší žáci.

SK SOLNICE

fotbal

- mužstvo starší přípravky - vítěz KP skupiny D po podzimní části - 20 zápasů, 20 vítězství, 5. místo na Ondrášovka Cupu 2017/2018 v HK za účasti nejlepších 24 týmů z celé ČR.



SPORTS TEAM RYCHNOV NAD KNĚZNOU

plavání

- závodní plavecký oddíl získal v 19 závodech v roce 2018 65 zlatých medailí, 61 stříbrných a 37 bronzových.



VK AŠ KVASINY

červený + modrý minivolejbal

- krajská soutěž v modrém minivolejbale, 9 turnajů 2. místo, Celostátní festival Praha 1. místo, Celostátní festival Ostrava 1. místo (Moravec, Suk, Hejčl).



VK AŠ KVASINY

červený minivolejbal

- turnaje - Letohrad 2. místo, Kvasiny 2. místo, Kvasiny 1. místo, Celostátní festival Praha 1. místo (Moravec, Suk).



SK DOBRÉ

stolní tenis

- družstvo starších žákyň (Koďousková, Grimmerová) vybojovalo na Mistrovství ČR družstev staršího žactva 7. místo, v krajském přeboru družstev staršího žactva 2. místo.



REPREZENTACE OFS

fotbal

- kategorie U12 (rok nar. 2007 a mladší) - nejůspěšnější mládežnický okresní výběr OFS RK za posledních 10 let je opakovaně vítězem mistrovských turnajů OV v hale i na zeleném trávníku a sběratelem cen pro nejlepší jednotlivce.

ŠSK BODLINKA DOBRUŠKA

florbal

- družstvo hráček ze 6. a 7. tříd získalo 1. místo v okresním přeboru ZŠ v Dobrušce, 1. místo v krajském přeboru ZŠ ve Dvoře Králové a postup do republikového kvalifikačního turnaje AŠSK v únoru 2019 do Liberce.



SK DOBRUŠKA

atletika

- družstvo přípravky žákyň skončilo druhé v krajském přeboru.



SK KACKAŘI KOSTELEC NAD ORLICÍ

softbal

- Vítězství v regioním přeboru U7 Severorovýchod pořádaným Českou baseballovou asociací. Z 10 soutěžních a dvou přátelských utkání na třech turnajích utrpěli mladí Klackaři pouze jedinou porážku a s přehledem soutěž vyhráli. (ms, vlk)