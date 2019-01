Dobruška - V rakouském Bad Hofgasteinu dnes zahájí mistrovství světa v jízdě na skibobech. České barvy bude reprezentovat dvaadvacet závodníků.

Rakouské zimní středisko Bad Hofgastein bude od dneška do soboty hostit mistrovství světa v jízdě na skibobech. Vrcholného podniku letošní sezony se zúčastní celkem dvaadvacet českých reprezentantů.



V hlavní kategorii dospělých se na start postaví osm českých závodníků – čtyři ženy a čtyři muži. Na Alenu Housovou z TJ Sokol Jablonec nad Jizerou a Pavla Čiháčka z TJ Sokol Deštné v Orlických horách čeká těžký úkol – obhájit tři zlaté medaile z loňského světového šampionátu, jež se uskutečnil na dvou místech – v Deštném v Orlických horách a Aigenu.



Pavel Čiháček triumfoval v obřím slalomu, super obřím slalomu a kombinaci, ve slalomu přidal stříbrnou medaili. Alena Housová zvítězila ve slalomu, obřím slalomu a kombinaci, v super obřím slalomu skončila druhá.



Medailové ambice



„Velké naděje oprávněně vkládáme do žen. Jablonecké duo Alena Housová a Klára Hofmanová by mělo získat celkem osm medailí. Při jejich současné výborné formě na ně nikdo z ostatních závodnic zkrátka nemá. Na medailové pozice by měla útočit rovněž talentovaná Stanislava Preclíková z Dobrušky, která v první sezoně mezi ženami podává kvalitní výkony," řekl na adresu českých závodnic reprezentační trenér Pavel Hlaváč.



A jaké jsou vyhlídky mužů v soubojích s rakouskou a švýcarskou konkurencí? „Pavla Čiháčka čeká těžká obhajoba třech titulů. Po operaci kolena dohnal tréninkové manko, v přípravě hodně dřel. V posledních závodech Světového poháru se umístil na stupních vítězů, ale k úplné spokojenosti mu ještě kousek chybí. Je to hlavně o psychické pohodě. Věřím, že se do ní dostane a naváže na loňské výborné výkony. Své zkušenosti a dobrou formu by měl prodat rovněž Aleš Housa," přeje si Pavel Hlaváč.



Na medaile budou útočit rovněž žáci, juniorky a zejména senioři – Martin Tribula a Bohumil Flégl obhajují kompletní sbírku čtyř zlatých medailí.

Poprvé společně



V minulých letech byly světové šampionáty v jízdě na skibobech rozděleny podle věkových kategorií. Vedle mistrovství světa dospělých se na jiném místě a v jiném termínu konalo rovněž „malé" mistrovství světa žactva, juniorek a seniorů. V letošním roce došlo k radikální změně a všechny kategorie startují společně na jednom místě.



„Nevím, co si mám o tom myslet. Šampionát bude velmi náročný na organizaci i stavby tratí. Uvidíme, jaký systém organizátoři použijí. Sám jsem na to zvědavý, ale věřím, že vše zvládnou na jedničku," poznamenal reprezentační trenér Pavel Hlaváč a doplnil: „Zdejší tratě dobře známe, v minulosti se zde konaly závody Světového poháru. Jedem do známého prostředí, nic by nás nemělo překvapit."



Mistrovství světa zahájí dnešní super obří slalom, v pátek se uskuteční obří slalom a program vyvrcholí sobotním slalomem.



Česká nominace

Muži: Pavel Čiháček (TJ Sokol Deštné v Orlických horách), Aleš Housa, Jan Fedorko (oba TJ Sokol Jablonec nad Jizerou), Martin Křížka (SK Ještěd Liberec).

Ženy: Alena Housová, Klára Hofmanová (obě TJ Sokol Jablonec nad Jizerou), Stanislava Preclíková (Skibob klubu Dobruška), Karolína Podraská (TJ Sokol Deštné v O. h.).

Žáci: Martin Pago, Jan Baláček, Dominik Harnach (všichni Skibob klub Dobruška), Tadeáš Vaško (TJ Sokol Jílové u Prahy).

Junioři: Karel Rákosník (TJ Komex Praha).

Juniorky: Kristýna Harnachová, Zuzana Hašková, Gabriela Jašková (všechny Skibob klub Dobruška).

Seniorky: Jana Trunečková (Skibob klub Dobruška).

Senioři: Bohumil Flegl, Martin Tribula, Pavel Harnach (všichni Skibob klub Dobruška), Petr Svoboda, Martin Vebr (oba TJ Komex Praha).

Realizační tým: Pavel Hlaváč, Karel Baláček a Vlastimil Maťátko.