Někdejší snowboardista natáčí videa, ve kterých bez skrupulí (nicméně vtipně a s grácií) útočí na nejrůznější politiky, celebrity i takzvané influencery.

Přesto na svou sportovní minulost nezapomněl.

Není divu. Mikyska začal se snowboardingem v devíti letech. Tréninky, nejen v zimě, závody… Leckteří učitelé a spolužáci na něj v „placaté“ Chrudimi koukali přes prsty. Ale on se nedal.

Dřel, už ve čtrnácti letech přišla nominace do juniorské reprezentace, čímž fakticky odstartoval profesionální kariéru. „V té době jsem přemýšlel, co dál. Ta pozvánka to celé rozlouskla, snow-board zvítězil,“ vzpomíná bývalý mistr republiky.

A už tehdy dokázal skvěle propojit sport a videa, pravidelně natáčel své kousky či zážitky, čímž se snažil o přízeň veřejnosti a zejména sponzorů. Už jako teenager se naučil také stříhat a pracovat s grafikou.

Tři bronzové medaile

Ale zpět ke sportu. Doma patřil mezi absolutní špičku, nicméně svůj největší sen si nikdy nesplnil. „Vše jsem obětoval, abych se dostal na olympiádu. To se nepodařilo,“ posteskne si Mikyska.

Tři světové medaile získal na univerziádě, dva bronzy v disciplíně slopestyle (skoky na zábradlí, pozn. aut.), třetí přidal také v Big airu (závod o nejlepší skok).

Mimo to je dvojnásobným mistrem republiky, startoval také na mistrovství světa. Sport ale stíhal kombinovat se studiem vysoké školy.

„Občas jsem musel dělat kompromisy a nechat si tak ujít například termín zkoušky nebo závody,“ přiznává.

Olympiáda se vzdalovala. Nevyšlo Soči, pak ani Korea. Mikýř, který si svou přezdívku nese již od mládí, přestal věřit a český snowboarding zasáhla nečekaná zpráva. „Nedokázal jsem držet krok a ucítil, že je čas na změnu,“ vzpomíná na rok 2019.

Charismatický mladík se ale neztratil. Naopak.

Předpoklady ukázal třeba svým pořadem na YouTube (Mikýřův prkenný přehled), jenž se zaměřoval na osoby ze snowboardového odvětví.

Jeho umění si rázem všimla internetová televize MALL.TV, která si jej loni vzala pod svá křídla. A následoval největší boom jeho nové kariéry v podobě show Mikýřova úžasná pouť internetem, jež strhla neuvěřitelnou lavinu a baví celé Česko.

Týden ve střižně

Usměvavý klučina si v ní takříkajíc maže na chleba kohokoli, kdo jej něčím naštve. Jednou je to Richard Krajčo, jindy Alena Schillerová a především si bere na paškál jiné osobnosti, které se (leckdy hloupě) snaží zapůsobit na mladou generaci.

Princip je snadný. Doma v kuchyni si pověsí zelené plátno, natočí se před ním na kameru a poté to týden edituje. Výsledek? Hit. Videa zesměšňující všechny známé osobnosti v českém prostředí a kupa originální zábavy.

Ve světě videoprodukce je svým pánem. „Chtěl bych se pustit také do netradičních formátů. I za cenu toho, že se někdy nemusíme trefit všem do noty,“ říká.

Na snowboarding nezanevřel. Nedávno příjemně překvapil fanoušky, když jako expert komentoval Světový pohár. „Moc jsem si to užil. Michal Dusík mě uklidňoval a celé vysílání vedl v uvolněné atmosféře,“ podotýká.

Zavzpomínal tak na létas prknem v ruce i pár svých dávných soupeřů. „Osobně jsem znal asi jen dva. Musím ale říct, že jsem trochu rád, že už je nemusím dohánět,“ líčí.

Mimochodem: jak by to dopadlo, kdyby se postavil na prkno? „Letos jsem na prkně nestál, ale myslím, že bych se do toho rychle dostal. Nějaké triky bych tam asi zvládl poslat,“ směje se Mikýř.