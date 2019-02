Hradec Králové - Druhý zápas, druhá výhra. To je bilance hradeckých basketbalistů v nadstavbové skupině A2 Kooperativa NBL. Královští Sokoli před týdnem na třebešské palubovce zdolali Ostravu a to samé se jim povedlo i ve středu rovněž doma proti USK Praha. Díky tomu se přiblížili předposlední Ostravě na jedinou výhru.

„Hráči USK jsou spíš obranáři, postupný útok jim moc nejde. Cílem bylo zastavit soupeřův rychlý protiútok, abychom nedostávali lehké koše. To se celkem povedlo, ale až ve druhé půli. Do té první hosté vstoupili dobře, my jsme se dlouho trápili a nemohli chytit rytmus, ale pak se nám to podařilo a do poločasu jsme otočili skóre. Kluci si výhru zasloužili, bylo to odbojované, měli jsme lepší doskok a trojky,“ řekl kouč Hradce Lubomír Peterka.