Další střet je tu. Rivalské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi ponese číslovku čtyři. Že je to mýlka? Kdepak. Prestižní duel už mají v letošní sezoně za sebou hokejisté, fotbalisté či hokejbalisté. Jen pro zajímavost. Skóre je zatím překvapivě jednoznačné - 3:0 pro Hradec! Nyní přichází na řadu basketbal.

KOOPERATIVA NBL: Pátek, 18.00: Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (0 výher a 4 prohry) - BK JIP Pardubice (2 výhry a 2 prohry).

Zaměřeno na doskok

Královští sokoli vyzvou v třebešské hale Beksu, která je bez nadsázky velkým favoritem.

„Těšíme se. Čekáme hodně diváků a parádní atmosféru. K soupeři chováme velký respekt. Pomaličku se ale lepšíme, takže Pardubice chceme co nejvíce potrápit. Nejlépe je porazit,“ usmívá se hradecký kouč Lubomír Peterka.

Pokud by se tak stalo, jednalo by se o obrovské překvapení. Sokoli po čtyřech odehraných kolech stále čekají na vítězství. „Potřebovali bychom ho jako sůl,“ přiznává. Mírný optimismus mu dodává poslední vystoupení na palubovce USK, kde jeho svěřenci dokázali vyhrát druhý poločas. „Tak nějak bych si naši hru představoval. Bojovali jsme, lépe bránili, prali se o každý koš. Ke všemu nám tam nepadly některé otevřené střely, takže výsledek mohl být ještě lepší,“ vrátil se Peterka k přijatelné prohře 82:74.

Co vymyslí na Beksu? „Kromě Nymburka můžeme trápit kohokoliv. Soupeř v předešlém kole nestačil na Olomoucko. Prohrál s ním o dvacet bodů, podobně jako my. Hodně se musíme soustředit na doskok a nenechat snadno skórovat jejich klíčové střelce. Ač si nechali jen jednoho zahraničního hráče, mají pořád velkou sílu. Hlavně ve zkušenostech Švrdlíka, Kohouta, Nečase či Vyorala. Mají to dobře nakombinované, ale víme i o slabinách. Ty si nechám pro sebe.“

Ztráty? Vládci ligy!

David a Goliáš. Z historického hlediska i kvality kádru by nemělo být o vítězství pochyb. I basketbalový míč je však kulatý.

„Náš soupeř ještě nemá ani jednu výhru a doma ji určitě bude chtít urvat. Spoléhá se na zahraniční hráče Sedmáka, Stamenkoviče, Lošonského a Tresače, z českých hráčů k nim lze přiřadit stálici Ondru Peterku a mladé Heinzla s Pekárkem. Ve hře domácí tým hodně těží ze spolupráce mezi Stamenkovičem a Sedmákem, kdy hrozí jak zpod koše, tak zpoza tříbodového oblouku,“ udělal rozborku hradeckého týmu pardubický asistent Adam Konvalinka.

Jeho svěřence čekal vcelku klidný týden. Klidný v tom ohledu, že v evropském poháru Alpe Adria Cup měl volno. Nicméně pohodu si hráči neužili. Dostávali zabrat za zpackané domácí utkání s Olomouckem.

„V Hradci potřebujeme odčinit nepovedený výkon proti Olomoucku, kdy se nám toho popravdě moc nepovedlo. Důležité bude především eliminovat ztráty míče. V tomto ukazateli bohužel vládneme lize. Týden přípravy nám umožnil dobře potrénovat. Všichni věříme, že se vrátíme ke stylu, který chceme předvádět. A to nehledě na soupeře, který proti nám v ten daný moment stojí,“ podotkl Konvalinka.