Královéhradecko - „Lvice“ jdou dál, Lokomotiva končí. Řeč je o Nilfisk Českém poháru basketbalistek. Oba východočeské týmy sehrály ve středu duely 4. kola. Zatímco Hradec zvítězil v Praze na Slavii, Trutnov doma nestačil na KP Brno.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

BLK Slavia Praha – Sokol Nilfisk Hradec Králové 73:86 (18:21, 39:40, 57:62). Body HK: Bura 16, Effangová 15, Ovsíková 13, Březinová 11, Matušková 9, Bartoňová 7, Kuthanová 7, Šípová 4, Čepelková 3, Minarovičová 1.

„Lvice“ hrály během pěti dnů dvakrát na palubovce Slavie. V obou případech byly proti silnému soupeři úspěšné – v lize (82:90) i v poháru (73:86). Středeční vítězství bylo umocněno faktem, že Hradci otevřelo cestu na finálový turnaj ČP.

„Při našem zdravotním stavu jsme měli přání, abychom aspoň jeden těžký zápas vyhráli. Nám se podařilo vyhrát oba, což je fantastické,“ libuje si Miroslav Volejník, asistent hradecké trenérky Romany Ptáčkové a zároveň prezident klubu.

„Celý tým ve středu podal velmi dobrý výkon. Rozhodla kolektivní obrana i útok. Dařila se nám střelba, soupeře jsme přeskákali,“ vyzdvihl Volejník a dodal: „Dobře jsme utkání začali. Pak to bylo vyrovnané a poločas skončil o bod. Ve druhé půli jsme už ale měli utkání ve svých rukách.“

Hradecký celek postupem do Nilfisk Final Four splnil jeden z dílčích cílů. „Je to tak. Loni jsme vypadli ve čtvrtfinále doma s KP Brno, předloni jsme hráli finále. Na finálový turnaj jsme se tedy chtěli probojovat. Uvidíme, koho dostaneme do semifinále. Určitě to nebude jednoduché, neboť následuje liga a zápasů bude dost. Nicméně mančaft je nyní v herní pohodě a po Vánocích šlape,“ těší asistenta „lvic“.

BK Lokomotiva Trutnov – KP Brno 50:69 (12:19, 27:37, 33:53). Body Trutnova: Kozumplíková 17, Štěbetáková 9, Lačná 6, Brandao 5, Váchová 5, Králová 4, Patočková 2, Šimková 2.

Takřka celý první poločas držel výrazně oslabený domácí tým s brněnským favoritem krok. Ve třetí čtvrtině ale hostující hráčky navýšily svůj náskok na dvacetibodový rozdíl a o postupujícím do Final Four bylo rozhodnuto.

„Bez šesti hráček jsme měli ze zápasu obavy, ale myslím si, že s ohledem na sestavu jsme odehráli velice dobré utkání. A to i přes velice nízkou úspěšnost střelby, která nás trápila. Nyní musíme zregenerovat a následně se pokusit v sobotu na Královce co nejdůstojněji zvládnout souboj s USK Praha,“ hodnotil pohárovou konečnou z pohledu trutnovského družstva kouč Petr Kapitulčin.

Další výsledek: Karlovy Vary – Žabiny Brno 52:82, Nymburk má coby pořadatel Final Four divokou kartu.

Nilfisk Final 4

Finálový turnaj Českého poháru basketbalistek se odehraje o víkendu 24. a 25. února v Nymburce. Kromě pořádajícího domácího celku se ho zúčastní další tři týmy: Sokol Nilfisk Hradec Králové, KP Brno a Žabiny Brno. První den jsou na programu semifinálové zápasy, druhý den bude na řadě nejprve duel o 3. místo a vyvrcholení obstará finále. Los Final 4 se uskuteční 23. ledna.