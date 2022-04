Protiklady se přitahují. A platí to i pro čistě sportovní páry. Zatímco badmintonistka Alžběta Bášová je „holka ukecaná“, z Antona Kaistiho, jejího finského parťáka v mixu, větu těžko dostanete. Na kurtu jim to ovšem náramně klape.

Na konci ledna vyhráli turnaj v Uppsale a na začátku dubna šokovali v Orléans experty i fanoušky vítězstvím nad indonéskou dvojicí Sumanti – Julimarbela.

V pondělí odstartoval v Madridu evropský šampionát a tihle dva mají na zajímavý výsledek. „Nejsme takoví, abychom dělali prohlášení, že si jedeme třeba pro medaili. Na to jsou jiní experti,“ usmívá se tajemně Bášová.

Jak se dají dohromady Fin a Češka? Náhodou. „Před třemi roky jsem hledala partnera pro mix. To je dost komplikované, většina svazů si nechce pouštět do týmu cizinku,“ líčí 28letá rodačka z Hradce Králové. Chvíli to vypadalo, že se dohodne s Bulharem Vlaarem, jenže se zranila, a tak byla zase sama.

Hradecká badmintonistka Alžběta BášováZdroj: Czech BadmintonNaštěstí přišel spásný mail. „Napsal mi Anton, že by měl zájem o dlouhodobější spolupráci. Hned jsme si sedli – lidsky i herně,“ zdůrazňuje. Obojího je potřeba. „Anton je veliký sympaťák a introvert. Já jsem opak,“ popisovala Bášová z Helsinek, kde pár trávil poslední chvíle před ME. „Hezky se tu o mě starali. Zvali mě i na rodinné večeře. Cítila jsem se skvěle,“ děkovala.

Bášová si dobře rozumí s manželkou Kaistiho, bývalou badmintonistkou. Tím je konverzační téma dané. Hůře komunikuje s jejich tříletou dcerkou. „Nenajdeme jazyk, kterým bychom se domluvily. Finštinu nezvládám. Pokoušela jsem se něco naučit, ale skončila jsem u několika základní slov. Je to šílený jazyk,“ vypravuje Češka.

Poslední rodinná večeře se konala u rodičů jejího parťáka. „Právě tam oslavovali začátek léta. Na zemi leží sníh, venku je maximálně 8 stupňů, ale svítí sluníčko. Z něho jsou Finové u vytržení, všichni chodí v tričku s krátkým rukávem. Je to velká sranda,“ culí se Bášová.

Finskou mentalitu si rychle oblíbila. „Na začátku jsou odměření a nedůvěřiví. Když vás k sobě pustí, jsou přátelští. A co řeknou, to platí,“ oceňuje. Ani sportovně nenarazila na větší překážku.

Hradecká badmintonistka Alžběta BášováZdroj: Czech Badminton„Badminton je nakonec o improvizaci. Je skvělé, že je Anton intuitivní. Dokážeme oba zareagovat na to, co udělá druhý. Pokud přijde chyba, tak si pomůžeme,“ sděluje členka páru, který vyniká mentální odolností. „Anton je kliďas. Pamatuji si na náš první turnaj v Rakousku, kde jsme zvládli čtyři koncovky. Kamarádi se mě ptali, jak jsme dokázali otočit tolik zápasů. A já si uvědomila, že vlastně nevím. Vedle něj jsem tak ‚vyzenovaná‘, že si neuvědomuji, že prohráváme v rozhodujícím setu 16:19. Pořád jen hraji a užívám si to,“ nastiňuje.

Možná právě proto česko-finský pár tolik válí. Úspěchy z Uppsaly a Orléansu jsou toho nejlepšími důkazy. „Porazit hráče z indonéského národního centra, to už něco znamená,“ míní Bášová, která neskrývá, že byli s Kaistim skvělou formou sami zaskočeni. „Cítíme, že můžeme sehrát vyrovnané zápasy s těmi nejlepšími,“ vysvětluje.

Podobné poznání se před ME v Madridu náramně hodí. „Věřili jsme si hodně, ale máme těžký los,“ komentuje Češka úterní duel 1. kola s nasazenými šestkami Dány Mikkelsenem a Søby. „Nebudu lhát, ty jsme si nepřáli. Ale dáme do toho všechno,“ slibuje Bášová, která nastoupí spolu s Michaelou Fuchsovou i do ženské čtyřhry. Na úvod se postaví Italkám Fink a Hamza. „Věříme si. Vlétneme na ně a musí to dobře dopadnout,“ dodává odhodlaně česká naděje.

Jiří Uhlíř