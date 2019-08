Kromě našich se představili i atleti a atletky Indie, Ukrajiny a Slovenska. Pořadatelem vydařené akce byla Agentura Vaněk Agency ve spolupráci s místním atletickým oddílem TJ Jiskra.

Nejlepším individuálním výkonem mezi muži byla koule Tomáše Staňka 20,65, který získal cenu generálního ředitele Rieter CZ Ústí nad Orlicí Jana Lustyka. Nejlepší výkon mezi ženami patřil Zuzaně Hejnové, která vyhrála 300 m překážek za 39,61 sek a odnesla si cenu starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka. Manažer mítinku Vladimír Vaněk pak ocenil půlku Filipa Šnejdra za 1:48,30 min. Ohlasy vítězů? Staněk: „Stále se technicky trápím, na zlepšení je do mistrovství světa ještě čas. Mítink měl výbornou atmosféru.“ Hejnová: „V Ústí jsem byla poprvé a sedlo mi to pěkně. Běželo se mně dobře, i když jsem myslela na lepší čas. Byl to moc pěkný mítink“. Šnejdr: „Držel jsem si první místo, sil jsem měl dost. Byl to fajn závod.“

Kvalitní startovní pole měl oštěp. Nikola Ogrodníková vyhrála za 59,38 m („Létalo mi to doleva, trochu jsem se s tím prala“) a o fous porazila Barboru Špotákovou, jejíž nejlepší pokus měřil 59,25 m („Minulý týden jsme dost trénovaly, takže jsem tady byla dost unavená, do mistrovství světa by to mělo vylítnout“). Kategorii mužů kraloval Vítězslav Veselý – 78,97 m („Moc se mi tu líbilo, mám rád menší závody, kde není tolik oštěpařů“).

Na nezvyklé trati 300 metrů se představil čtvrtkař Pavel Maslák, který doběhl druhý za 32,83 sek. „S výkonem jsem spokojený, byl podobný jako nedávný v Polsku na dvoustovce“. Na stovce kraloval Dominik Záleský – 10,52 sek: „Jsem rád, že jsem doma vyhrál, škoda, že vítr foukal proti, na této dráze se dá běžet rychle“. Patnáctistovku pro sebe rozhodl Jan Friš – 3:55,32 min. „Na mítink jsem se těšil i proto, že pocházím z České Třebové. Čeká mě ještě měsíc závodění a doufám, že moje výkonnost půjde nahoru.“