Jsou poprvé na mistrovství světa, tak ať si to užijou… V jihočínském Šen–čenu byl rozlosován šampionát. Premiérově se ocitla v osudí Česká republika. Legenda Kobe Bryant, který si vzal určování osudů na starost, sestavil pro Lvy vražednou kombinaci. Předhodil je svým krajanům!

Kobe Bryant vytáhl Dream Team

Nebeská soustava… Země plná hvězd, Země půlměsíce a Země vycházejícího slunce. Skoro to vypadá, že by se čeští basketbalisté mohli po losu vznášet v oblacích. Jenže po rozklíčování států s těmito přívlastky dopadli tvrdě na zem. USA, Turecko, Japonsko! V sále Shenzhen Bay Areny seděla tříčlenná česká delegace v čele s trenérem Ronenem Ginzburgem. A v první chvíli by se v českých vyslancích krve nedořezal…

„Určitě by se daly najít jednodušší skupiny. Pro nás je to velká výzva. Věřím v náš tým i v to, že předvedeme něco velkého. Už jsem ale viděl Kobeho v lepší formě,“ bere los s nadhledem izraelský kouč v českých službách.

S nadsázkou se dá říct, že se čeští dlouháni museli před deseti lety snad upsat samotnému ďáblu. Ten jim na oplátku pomohl ze dna Mariánského příkopu až na vrchol Mount Everestu…

„Přišel jsem do národního týmu a my spadli do divize B. Nebyla ni reálná představa, že se podíváme na mistrovství Evropy. Teď jsme o dekádu dál, což není taková dlouhá doba a já řeším, že budu bránit LeBrona nebo Klaye Thompsona. Když to porovnám s tím, že jsme hráli proti Kypru nebo Švýcarsku, tak je až neuvěřitelné, kam jsme se posunuli,“ libuje si po losu český kapitán Pavel Pumprla (na snímku vpravo).

Amerika má padesát hvězd nejen na vlajce. Síla Dream Teamu, je tak monstrózní, že se skupina E smrskla na tři účastníky. A křídelník Vojtěch Hruban (na snímku vlevo) jde ještě dál.

„Amerika je jistým postupujícím, Turci i my Japonsko porazíme. Takže si to v posledním utkání rozdáme o druhé postupové místo,“ má jasno excelentní trojkař.

Třetím do party, kdo v pražském hotelu Embassy sledoval zabijácké počínání „Černé mamby“ Bryanta byl Jaromír Bohačík (na snímku uprostřed).

„Kdo by to byl někdy řekl, že si Jarda Bohačík z Markvartovic zahraje proti USA na mistrovství světa. S tím člověk nemůže být nespokojený. Turecko a Japonsko jsme si nepřáli. Kobe ale vybral, tak jak vybral,“ směje se střelecký tahoun národního týmu v kvalifikaci o MS.