Hradečtí inline hokejisté zakončili sezonu těsně před branami finále. Velkou zásluhu na vydařeném ročníku měl nejproduktivnější hráč týmu Filip Kuťák. Jeho výkony v hradeckém dresu mu zároveň vynesly už druhý rok po sobě nominaci na mistrovství světa, které tentokrát hostí španělská Barcelona.

V týmu se představí vedle obránce Detroitu Filipa Hronka či gólmana Pzně Dominika Frodla.

S týmem Hradce jste vypadli až v semifinále inlinové extraligy, vy osobně jste skončil třetí v kanadském bodování soutěže. Jak celou sezónu hodnotíte?

Sezóna byla určitě povedená, ten průběh byl poměrně úspěšný, v základní části jsme vyhráli 3/4 zápasů… Semifinále bylo dost vyrovnané, ale nakonec jsme ho ztrhli na svoji stranu a zahráli si druhý rok po sobě Final four. V historii hradeckého inline hokeje se tam nikdy nepostoupilo, a teď dvakrát po sobě, takže skvělý. Tam jsme bohužel prohráli v rozhodujícím prodloužení a finále nám stejně jako vloni o kousek uniklo. Co se týká osobních statistik, tak určitě spokojený jsem, ale bez svých spoluhráčů bych taková čísla neměl. Samozřejmě, osobní statistiky jsou ale druhořadé, my chceme hlavně vyhrávat a bavit se tím. Každý rok se scházíme ve stejné partě kluků, co spolu vyrůstali. Je to super zpříjemnění letní přípravy.

S národním týmem obhajujete titul mistrů světa. Má i letošní mužstvo stejné ambice?

Určitě ano, do Barcelony se těšíme, mohli bychom to brát jako určitou dovolenou v uvozovkách, ale ne. Inline tam bude jednoznačně na prvním místě. Za cíl máme jen ty nejvyšší příčky, s tím nás už trenéři obeznámili.

Na jakou pozici s vámi počítají? A jakou úlohu v týmu očekáváte?

Budu hrát v obraně stejně jako minulý rok. Je to pro mne trošku specifické, protože sezónu hraji normálně v útoku, ale obrana mi nevadí, v inlinu není tak rapidní rozdíl mezi defenzivou a ofenzivou. Ta hra se hodně prolíná a úplně striktně se posty nedrží. Úlohou bude určitě ubránit co nejvíce soupeře a zároveň rozehrát a podpořit útok. Pokud bude možnost, dát i nějaké góly. A zase budu nejmladší hráč týmu, takže nějaké to sbírání puků se tam taky určitě objeví.

Jak náročný je pro vás přechod z hokeje na inline a obráceně? V čem to je nejtěžší?

Letos to tak náročné není, každý týden jsem dvakrát na ledě a dvakrát na ploše. Jakmile to je takhle časté, tak rozdíl nepociťuji žádný. Až mezi zápasy bude rozdíl. Přece jenom hra na nožích a kolečkách je dost jiná. Na ledě to je vše rychlé, puk na hokejce pomalu nemáte, za to na ploše je to hlavně o tom, to vše správně načasovat a co nejvíce kotouč držet.

Vloni jste odehrál část sezony v Chance lize, v celku Frýdku-Místku. Budete tam pokračovat?

S Frýdkem jsem se na další spolupráci nedomluvil, s agentem a doma další angažmá řešíme, nabídky jsou.

Dva hokeje

V inline hokeji jsou dvě různé mezinárodní federace, pod kterými se tento sport hraje – IIHF a FIRS. Hlavní rozdíly jsou v rozdílném hracím časem, velikosti branek a pravidlu o postavení mimo hru. Každá asociace pořádá každý rok své MS. V Barceloně se hraje pod hlavičkou federace FIRS.



IIHF: Hraje se na čtyři čtvrtiny po 12 minutách, každé družstvo má 4 hráče a jednoho brankáře, t.j. ne více než 5 hráčů na hřišti, které je rozdělené na dvě zóny: útočnou a obranou – píská se postavení mimo hru na červené čáře (pouze pokud protihráč odehraje puk, tzn. pokud se hráč s pukem posune za červenou, může ve hře pokračovat i nadále), branka má vnitřní rozměr 183 × 122 cm (šířka x výška), tj. stejné jako v ledním hokeji. Brankoviště je obdélník 30 cm vpravo a vlevo od každého okraje branky a končí metr od ní.



FIRS: Hraje se na dva poločasy po 20 minutách, každé mužstvo má na hřišti maximálně 5 hráčů, tj. 4 hráče a 1 brankáře (stejně jako podle pravidel IIHF). Nepíská se zakázané uvolnění ani postavení mimo hru, branka má menší rozměry než v ledním hokeji: 170 × 105 cm. Při současném vyloučení dvou hráčů jednoho mužstva se hraje přesilovka 4 na 2.