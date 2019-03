Definitivní tečku za skibobovou sezonou udělalo mistrovství světav rakouském Nassfeldu. A nutno dodat, že pro české barvy nadmíru úspěšnou. Všechny mistrovské tituly v hlavních kategoriích vybojovali naši reprezentanti. V konkurenci závodníků z jedenácti zemí získali nejvíce medailí (osm zlatých, tři stříbrné a dvě bronzové) a suverénně ovládli hodnocení národů.

Hvězdou šampionátu byl Pavel Čiháček z TJ Sokol Deštné v Orlických horách, který opět přepsal skibobovou historii, když potřetí po sobě vybojoval kompletní zlatou sbírku medailí. Celkem jich má na svém kontě devatenáct.

„Bylo to povedené mistrovství světa jak z mého pohledu, tak celé výpravy. Získat třikrát po sobě kompletní zlatou medailovou sbírku je výjimečné a moc si toho cením. Rozhodla moje konstantní výkonnost ve všech disciplínách a perfektní materiální zajištění. Dopoledne byla trať zmrzlá, odpoledne dost změkla. Pořadatelé však odvedli dobrou práci a všichni závodníci měli dobré podmínky,“ řekl Pavel Čiháček.

Bohužel, žádný další český reprezentant na stupně vítězů již nevystoupil. Nejlepším výsledkem byla šestá příčka deštenského Michala Páslera ve slalomu, stejná umístění vybojovali závodníci z TJ Sokol Jablonec nad Jizerou Aleš Housa (Super-G) a Ondřej Pavlíček (obří slalom a kombinace).

Mezi ženami suverénně kralovaly české reprezentantky, které nepustily nikoho jiného na nejvyšší stupeň. Nejúspěšnější účastníci světového šampionátu byla Aneta Havlíčková z TJ Sokol Deštné v Orlických horách, která k titulům v Super-G a kombinaci přidala stříbro ze slalomu a obřího slalomu.

Celková vítězka Světového poháru Stanislava Preclíková ze Skibob klubu Dobruška si odvezla kolekci všech cenných kovů – zvítězila ve slalomu, druhá byla v kombinaci a třetí v obřím slalomu. Úspěch českých barev podtrhla její oddílová kolegyně Gabriela Jašková ziskem titulu v obřím slalomu a bronzem v Super-G.

Dařilo se rovněž českým reprezentantům v mládežnických a seniorských kategoriích, kteří vybojovali celkem 37 medailí (20 - 11 - 6). (dr)

Odměna za zlata? Let vrtulníkem!

Pavel Čiháček dostal za zisk čtyř zlatých medailí parádní odměnu. Po skončení závěrečného slalomu pro něj na kopec přilétl vrtulník, který jej dopravil na slavnostní vyhlášení do hotelu. „Bylo to velké překvapení, o které se postaral majitel jednoho baru. Patnáctiminutový let nad údolím byl výjimečný a moc jsem si ho užíval,“ řekl devatenáctinásobný mistr světa, pro kterého to však nebyl premiérový let. Vrtulníkem už letěl v roce 2010 v Kirchbergu, kdy po těžkém pádu při Super-G putoval do nemocnice. Nyní si zlatý skibobista mohl vychutnávat horské scenérie bez obav a s plnou parádou.