V úterním duelu dlouho nic nenaznačovala, že Hradec přepíše dějiny. Pardubice se neustále držely v plusu a zkraje druhého poločasu si vypracovaly nejvyšší vedení v zápase (o deset). Co se poté stalo nejlépe vystihuje pardubický lídr Tomáš Vyoral.

„Hradec začal hrát zónu a tou nás úplně zastavil. Vůbec jsme nevěděli, co do ní máme hrát. Nebyli jsme schopni nic vymyslet, nenajížděli jsme, jenom jsme koš ostřelovali z dálky,“ lamentoval reprezentační rozehrávač.

Na obratu měl podíl také bývalý pardubický hráč David Škranc.

„Předvedli jsme dobrý týmový výkon. Soupeře zastavila naše zóna. Dá se říct, že nám vyhrála zápas,“ přitakává autor patnácti bodů.

Hosté se také prokousali ke dvojcifernému vedení. Poté se však domácí stroj rozjel a nechybělo mnoho, aby předvedl finiš z hradecké haly, kdy otočili stav z minus čtyři na plus čtyři.

„Škoda i koncovky a naší poslední ztráty, ale tak jsme hráli celý zápas. Ve smyslu: měli jsme v něm dobré věci, ale pak jsme udělali dvě tři obrovské chyby, které byly pro konečný výsledek klíčové,“ konstatoval pardubický kouč Dino Repeša.

Hradec naopak musel na pozici hlavního kouče experimentovat, když hlavního Lubomíra Peterku nepustil do haly Dašická covid.

„Výhra je i pro našeho kouče, aby se uzdravil a byl zase s námi. Vlastně jsme si všichni nadělili takový pozdní vánoční dárek,“ usmál se David Škranc.

Peterkovy role se ujal Martin Sýkora. Pardubickým příznivcům velice známé jméno. V dresu Beksy ž prožil několik úspěšných sezon.

„Pochopitelně jsme rádi za vítězství. Byl to boj až do poslední chvíle. což se čekalo. Myslím si, že to bylo velmi zajímavé utkání pro diváky. Skóre je vysoké, lidi mohli každým košem žít,“ zmínil „náhradník“ na královéhradecké lavičce.

Pro zajímavost, ještě lepším střelcem na hostující straně se stal Ozren Pavlovič, který stejně jako kapitán hradeckého týmu Ondřej Peterka ve městě pod Zelenou bránou také působil.

Jak jsou na tom

KOOPERATIVA NBL

Sezona 2018/2019: Pardubice – Hradec 114:93, Hradec – Pardubice 75:85

Sezona 2019/2020: Hradec – Pardubice 68:89, Pardubice – Hradec 106:71

Sezona 2020/2021: Hradec – Pardubice 75:73, Pardubice – Hradec 85:79

Sezona 2021/2022: Hradec – Pardubice 92:96, Pardubice – Hradec 82:85

ČESKÝ POHÁR

Sezona 2020/2021 - o třetí místo (Nymburk): Hradec – Pardubice 92:90