O víkendu startuje play off národní ligy, jak hodnotíte základní část, ve které jste obsadili druhé místo? Ve výsledku jsme se základní části spokojeni. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že jako nováček se budeme pohybovat v popředí soutěže, tak bychom to brali všemi deseti. Byli jsme spokojeni již s přípravou na sezonu, v českém poháru nás totiž prověřily celky ze superligy a první ligy. Jak herně, tak výsledkově jsme v tomto měření obstáli a v ligové soutěži se nám na to podařilo navázat. Jsme vděční za to, že se nám po celou sezonu konstantně dařilo pracovat na naší hře, ale ta důležitá fáze sezony je teprve před námi. Takže všichni zůstáváme pokorní a vyhlížíme boje v play off.

Čtvrtfinále play off



1. zápas: Hradec Králové – Jaroměř, zítra 20.00, SH Třebeš

2. zápas: Hradec Králové – Jaroměř, neděle 19.30, SH Třebeš

3. zápas: Jaroměř – Hradec Králové, sobota 4. března 19.00, ASVA Jaroměř

4. zápas: Jaroměř – Hradec Králové, neděle 5. března 15.30, ASVA Jaroměře

5. zápas: Hradec Králové – Jaroměř, středa 8. března 19.30, SH Třebeš

Jak moc zpětně mrzí prohra v Plzni, která určila, že jste základní část nevyhráli?

Prohra v Plzni samozřejmě mrzí z pohledu ztráty prvního místa v tabulce. Nicméně, když se na ten zápas podíváme z nadhledu, jsme za něj rádi. Ve 23. minutě utkání jsme vedli 5:1 a měli ho pod kontrolou. Bohužel jsme na toto vedení špatně zareagovali a mysleli si, že se to dohraje samo. Může to být tím správným ponaučením právě do vyřazovací části, kde se veškeré zápasy musí odehrát s absolutní koncentrací po celou dobu zápasu. Ve správný okamžik může být i prohra v jistém směru užitečná. Tomáš Pokorný.Zdroj: FbC Hradec Králové_

Ještě loni jste hráli divizi v Předměřicích, letos už Národní ligu v hale v Třebši, co stojí za takovým vzestupem?

Je tomu přesně rok, kdy jsme byli 20 minut od vyřazení již v předposledním kole základní části divize v Blansku. Nicméně tým stojí na stejných základech a za poslední dva roky udělal neskutečný progres. Hlavní jeho doménou je parta v kabině a schopnost táhnout za jeden provaz i v těžkých situacích. Díky tomuto nastavení o to lépe pracuje i ve sportovním procesu. Po letech v Předměřicích, za které určitě mohu jen poděkovat, jsme za přesun zápasů mužského áčka do sportovní haly v Třebši rádi. Podařilo se vybudovat dobrý vztah s panem Lesákem a dokáže nám vycházet vstříc, za což jsme strašně vděční. Je to především pro fanoušky a děti z klubu mnohem dostupnější varianta. Díky tomu si můžeme užívat fantastické podpory při domácích zápasech. Co se ale týká sportovních hal pro kolektivní sporty, je ve městě nutná další hala s parametry pro nejvyšší celostátní soutěže. Bohužel současná kapacita těchto sportovních hal nedostačuje a trpí tím i sportovní a sociální výchova u mládeže.

Kam až sahají cíle hradeckého FbC?

Sportovní cíle máme prvoligové. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že s jídlem roste chuť a nesmíme zapomenout, jak složité bylo se dostat z divize do národní ligy. Proto stejně důležitou části našeho cíle je cesta, po které se ubíráme. Vždy říkám, že za odměnou a úspěchem spočívá tvrdá a systematická každodenní dřina. Jakmile na to budeme připraveni, tak se cíl podaří naplnit. A kdo ví, třeba to může být již letos. Uděláme pro to vše.

Teď vás čeká první krok v play off. Ve čtvrtfinále vyzvete v derby Jaroměř, co od série čekáte?

Dle zápasu ze základní části jsem si jistý, že to bude jedna z nejvyhecovanějších sérií, kterou čtvrtfinále nabídne. Bude to boj o každý míček a hráči si vzájemně nic nedarují. Dá se očekávat také super atmosféra v hledišti, která hráče vyšponuje ještě k lepším výkonům. Od série naopak neočekávám, že by zápasy končily nějakým vysokým rozdílem, spíše to bude přetahovaná celých šedesát minut každého zápasu.

Proč jste si vybrali právě Jaroměř, která byla pátá a má zkušenosti z první ligy?

O výběru soupeře jsme diskutovali s hráči, zajímal nás jejich názor a pocity z možných soupeřů. Jsme si vědomi, že se jedná o kvalitního protivníka s přemírou zkušeností, jak z první ligy, tak i ze superligy. Tato série nás opravdu prověří po všech stránkách a ukáže nám, zda jsme správně připraveni na play off. Nicméně si zdravě věříme, že náš styl hry soupeři sedět nebude a že sérii dokážeme brzy ukončit v náš prospěch.

Dá se očekávat výborná atmosféra, předpokládám, že to byl jeden z důvodů?

Ano! Dlouho dobu taková série ve východních Čechách nebyla. Samo o sobě má derby vždy specifickou atmosféru a teď to koření ještě dodá důležitost play off. Může to mít větší přesah a z diváckého pohledu zasáhnout celý kraj.

Ve hře byl z východních Čech i Náchod. Hraje se týmu proti jeho defenzívě hůře než proti jaroměřskému Sokolu?

Náchod je paradoxně jediný tým v základní části, se kterým máme negativní bilanci ze vzájemných duelů. Jejich styl hry je dost specifický a určitě si jejich defenzivní činnost hry zaslouží respekt. Myslím si, že jsou schopni ve čtvrtfinále také uspět. Nicméně to nejsou klíčové faktory našeho výběru. Silné a slabé stránky má každý tým.

Jaroměřský Balcar o derby s Hradcem: Za jeho volbu jsme nakonec rádi

V základní části jste dali nejvíc branek ze všech týmů, budete pořád vsázet na ofenzivní florbal?

Rozhodně. Tohoto prvenství si vážíme, ale nepřeceňujeme ho. Je to jeden bod z naší herní filozofie. Chceme se prezentovat útočnou hrou a být pro soupeře stále hrozbou. Nicméně víme, že ve vyřazovací části je strašně důležitá defenzíva. Na obou prvcích hry dlouhodobě pracujeme a budeme připraveni!

Určitě jste na vrchol sezony natěšení, co byste vzkázal divákům, kteří vás poženou za postupem?

Rád bych jim vzkázal, že jsme připraveni odevzdat maximální úsilí pro úspěch a doufáme, že tak jako v základní části nám svým fanděním pomohou k těm nejlepším výkonům. A ti, co ještě nejsou rozhodnuti, tak ať se dlouho nerozmýšlí a dorazí. Bude to tvrdá série, plná emocí a kvalitního florbalu. Časy utkání jsou ideální, aby s ničím nekolidovaly. V neděli to mohou ještě spojit s návštěvou hokejového zápasu a vše stihnout.

Tabulka po základní části

1. Plzeň 22 14 5 0 3 169:117 52

2. Hradec Králové 22 16 1 0 5 174:98 50

3. Čelákovice 22 13 1 1 7 137:112 42

4. Traverza 22 10 3 3 6 122:121 39

5. Jaroměř 22 10 3 3 6 128:113 39

6. Panthers Praha 22 12 1 1 8 142:123 39

7. Náchod 22 9 3 5 5 115:94 38

8. Benešov 22 8 1 0 13 119:155 26

9. Králův Dvůr 22 7 1 1 13 124:147 24

10. Prague Tigers 22 6 0 3 13 114:152 21

11. Turnov 22 4 0 3 15 99:140 15

12. Rudná 22 2 2 1 17 101:172 11