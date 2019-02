Týniště n. O./Brno - Je to tady. Den B. Vylodění v Brně v Bobycentru, kde čeká boxer Bilak. Tři boxeři české stáje SIAM nastoupí dnes večer ke svým zápasům. Českotřebovské Tornádo Jindřich Velecký, Cobra z Týniště Roman Vanický a Wolf z České Třebové Bronislav Kubín budou stát před jediným cílem – vyhrát. Nepostaví se proti nim ale rozhodně žádná ořezávátka.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Říha

Tři profesionální boxeři z východních Čech hájící barvy stáje SIAM nastoupí večer před kamerami Eurosportu

Velecký, jenž zatím nastoupil v profesionálním ringu k sedmnácti zápasům, a třináct bylo vítězných, se utká s Michalem Bilakem. S tím Bilakem, kterého porazil K.O. vloni v hotelu Hilton, a který si na Veleckého proto brousí zuby. Do pranice navíc dává svůj internacionální titul WBF. „Michal je klasický technický boxer. Má zkušenosti. Jindra je proti němu takový rváč, raubíř,“ srovnal oba soupeře trenér SIAMu Milan Mikota.

V minulém zápase Bilak Veleckého možná trochu podcenil, ale nyní to už asi nehrozí. Mikotovi to však vrásky nedělá: „Teď nás rozhodně nepodcení. Jenže Jindra je hrozné zvíře. Na svoji váhu má neskutečně silný úder. Jindra uvidí před očima pás a nic jiného pro něho nebude existovat. Bilak to bude mít těžké.“ Jak prozradila manažerka SIAMu Vítězslava Petruccová, vzešla iniciativa boxovat s Veleckým právě ze strany Bilaka: „Bylo to takové popichování, které rozpoutal Lukáš Konečný, že Jindra Bilaka porazil faulem, což nebyla pravda. S porážkou se asi nedokáže smířit a my jsme výzvu rádi přijali.“

Na Romana Vanického, kterému je stejně jako Veleckému čtyřiatřicet let, bude čekat nebezpečný soupeř z Ghany Osumanu Adama. Z jeho vizitky jde strach. Ještě nikdy neprohrál a hned 73% jeho vítězství skončilo K.O. „Tak to je velice nebezpečný boxer. Je v dobré stáji a spáruje (trénuje – pozn. aut.) s kvalitními boxery. Roman má však životní formu. Navíc se váhově dostal do nižší kategorie a je zvyklý dostávat větší údery. Může Adamu udolat po fyzické stránce.“

Nevyzpytatelný sok se postaví Bronislavu Kubínovi. Ten změří síly s Markem McCulloughem, o kterém moc neví ani trenér východočeských boxerů: „Vůbec ho neznám. Všude ale slyšíme, jak je dobrý. Očekávám, že uvidíme velké překvapení, protože Broňa je našlapaný. Pokud vyhraje, bude ve své váhové kategorii ve světové padesátce.“ Kubín zatím ve všech pěti svých zápasech mezi profesionály vyhrál a bylo by ideální, kdyby tomu tak bylo nadále.

V neděli měl tělesné schránky východočeských boxerů v péči fyzioterapeut a včera absolvovali ještě lehký trénink. V posledních dnech vládnou venku nesnesitelná vedra, ale na překážku to naštěstí není. „Když probíhala příprava, měli jsme ideální počasí, vedro vůbec nebylo. Slunci se kluci ale nyní pro jistotu vyhýbají, strašně vysiluje. Místo toho chodí do sauny nebo do vířivky“, prozradila Petruccová.

Všichni tři boxeři jsou v Brně už od včerejška. Dopoledne před odjezdem si ještě zkontrolovali váhu, protože večer v šest hodin proběhlo oficiální vážení. Bobbycentrum pro boxery rozhodně není neznámým prostředím: „Jindra to tam zná velice dobře, protože v Brně již několikrát boxoval a absolvoval tam i několik zápasů v kick – boxu. Roman Vanický je tak zkušený harcovník, že si zvykne na každé prostředí. Broňa Kubín je také adaptabilní. Když jsou navíc kluci v pohodě, nemají s prostředím žádný problém a oni v pohodě jsou,“ varuje soupeře Petruccová.

Na galavečeru, který bude přenášet sportovní kanál Eurosport, nevystoupí pouze tři zmínění Východočeši, nýbrž bude k vidění deset zápasů. Představí se i jeden z nejlepších českých boxerů Lukáš Konečný. Ten s oblibou kritizuje stáj SIAM za výběr slabých protivníků na galavečerech, jež stáj pořádá. V Brně se elitní světový boxer postaví proti šestatřicetiletému Brazilci Dos Santosovi. Ten patří do šesté stovky žebříčku. Občas se slabý soupeř hodí i Lukáši Konečnému, jenž mimochodem Veleckého příliš neuznává a pochybuje o tom, že to může někam dotáhnout. Pro českotřebovského válečníka to je ale jedině dobře. Když je naštvaný na celý svět, boxuje ještě lépe.

Dokáží všechna tři SIAMská trojčata dnes večer zvítězit? Petruccová o úspěchu nepochybuje: „Líbí se mi všichni tři naši kluci a stejně tak i panu trenérovi. Formu mají senzační.“ Zda tomu tak bude, se dozvíme dnes večer v Bobycentru. Protože zápasy skončí až po uzávěrce zítřejšího vydání, přineseme postřehy a výsledky až ve čtvrtek.

(ry)