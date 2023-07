Jubilejní padesáté pokračování napíše od pátku do neděle tradiční závod českého mistráku Bohemia Rally Mladá Boleslav. Na startu samozřejmě nebude chybět ani rekordman v počtu vítězství Jan Kopecký.

Jan Kopecký skončil na jihu Moravy druhý, na Bohemce chce jedenáctý triumf.

Automobilový závodník z Kostelce nad Orlicí bude usilovat o svou jedenáctou výhru na téměř domácím podniku. „Bohemka je nejblíže od mého bydliště, díky sídlu společnosti Škoda a továrního týmu je to můj druhý domácí závod. Padesáté výročí je úžasná historie,“ uvedl v tiskové zprávě zkušený východočeský pilot.

Ten je v historických tabulkách závodu o čtyři prvenství před Romanem Krestou. Pro výhru si přijel s navigátorem Janem Hlouškem i letos, kdy se jede kulatý 50. ročník. „Z tohoto pohledu mě mrzí, že z programu zmizely takové legendární erzety jako například Navarov. To byla jedna z perel českého mistráku. Uvítal bych rovněž více testů na severu Čech, ale na druhou stranu vím, jak složité je v dnešní době uspořádat jakýkoliv závod,“ poznamenal Jan Kopecký a dodal: „Do Mladé Boleslavi odjíždíme s jasným cílem, vybojovat pro náš tým další vítězství.“

Jednačtyřicetiletý rodák z Opočna vévodí průběžnému pořadí rallyového mistrovství České republiky. Výsledky jeho hlavního rivala Václava Pecha se totiž kvůli specifikaci auta do šampionátu nezapočítávají. I tak se diváci těší především na další skvělý souboj těchto dvou odvěkých rivalů, kteří si na trati nedarují ani vteřinku.

„Těším se na souboje s Honzou a doufám, že se budeme zase tahat až do posledního kilometru, aby si nás fanoušci pořádně užili. Ale na Bohemce to nebude jenom Honza, hodně mě zajímá porovnání se dvěma moderními speciály WRC. Tahle auta jsou koncepčně o více než deset let modernější než náš Focus. Jinak víme, do čeho jdeme a nebude to rozhodně snadné. Popravdě se úplně netěším na Zvířetice. I když si šotolinu vždy užívám, tenhle konkrétní úsek mi úplně nesedí a naše auto tam dostává hodně zabrat. Jinak se mně koncept Bohemky moc líbí, těším se na fanoušky a věřím, že si všichni naplno užijeme už padesáté výročí této soutěže,“ těší se Václav Pech.

ZAČÁTEK V SOSNOVÉ

Tradičním úvodem Bohemia Rally Mladá Boleslav je superspeciální divácká rychlostní zkouška na Autodromu v Sosnové u České Lípy. Populárnímu testu, kde mají diváci přehled téměř o celé trati, předchází doprovodný program, který začíná dnes v 16.45. V sobotu se dění přesune na liberecké náměstí.