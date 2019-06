Zeptá-li se někdo šachistů, co budou dělat první červnový víkend, odpoví mu: Zaječice a s nimi spojené mistrovství ČR žákovských družstev. Letos se konal již 57. ročník.

Orlická šachovnice a Krajský přebor dětí do osmi let v šachu. | Foto: Lukáš Prokeš

Na vyhlášeném turnaji bylo něco kolem 900 lidí! Želízko v ohni měla rychnovská Panda v populárním turnaji dvojic do 10 let. Vašek Kroulík spolu s Danem Krautschneiderem hráli po celé dva dny krásné šachy. Až do 6. kola se kluci drželi na stupních vítězů Nakonec jim k poháru a bronzovým medailím chyběl jediný bod z osmnácti možných.