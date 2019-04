Domácí šampionát stolních tenistů v kategorii dorostu v Havířově nepřinesl žádnou senzaci. Nasazené jedničky, konkrétně Tomáš Martinko z TJ Ostrava KST a Zdena Blašková z SK Dobré ve dvouhrách obhájili tituly

Ve dvouhře dorostenek si šla za vítězstvím největší favoritka naprosto jednoznačně. V semifinále ještě Zdena Blašková z SK Dobré ztratila dva sety s Eliškou Šedovou z Ústí nad Orlicí, ovšem ve finále přehrála jasně svoji dlouholetou reprezentační kolegyni Gabrielu Štěpánovou z Havířova.

„Celý šampionát bych shrnula velmi jednoduše slovy, hlavně, že jsem to přežila ve zdraví. Měla jsem obavy, abych lehce poraněné koleno nějak nezlikvidovala. To by pak byl velký problém. Mám obrovskou radost z toho, že vše dopadlo dobře, koleno drží a já mám tři medaile,“ smála se před slavnostním vyhlašováním výsledků.

Ke zlatu z dvouhry totiž přidala ještě titul ve čtyřhře a stříbro v mixu. „Tohle jsou opravdu cenné medaile, protože partnery do obou deblů jsem sháněla na poslední chvíli. Původní plán byl jiný. Měla jsem hrál čtyřhry s Honzou Valentou a Lindou Záděrovou. Ale dopadlo to jinak a dopadlo to nad očekávání dobře,“ dodala.

Titul ve čtyřhře vybojovala s Helenou Sommerovou z pražské Kotlářky, když ve finále porazily nasazené jedničky Terezu Pytlíkovou z Vlašimi a Gabrielu Štěpánovou z Havířova.

V mixu se pak společně s havířovským Alešem Rusnákem museli sklonit pouze před uměním páru Radek Skála, Linda Záděrová.

Dvouhra dorostenek, semifinále: Zdena BLAŠKOVÁ (SK Dobré) – Eliška ŠEDOVÁ TTC Ústí nad Orlicí) 4:2 (8,8,-11,8,-6,5), Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ (SKST Baník Havířov) – Linda ZÁDĚROVÁ (TTC MS Brno) 4:3 (-4,4,-7,13,7,-9,11), finále: Zdena BLAŠKOVÁ – Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 4:0 (9,9,11,5).

Čtyřhra dorostenek, finále: Zdena BLAŠKOVÁ, Helena SOMMEROVÁ – Tereza PYTLÍKOVÁ, Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 3:2 (6,-8,9,-5,7).

Smíšená čtyřhra, finále: Radek SKÁLA, Linda ZÁDĚROVÁ – Aleš RUSNÁK, Zdena BLAŠKOVÁ 3:0 (4,7,6).

Zdena Blašková byla neúspěšnější účastnicí šampionátu se dvěma zlatými a jednou stříbrnou medailí. (jr)