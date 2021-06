Ve své sbírce má Blašková medaile z šampionátů kadetek i juniorek, teď zaznamenala další významný posun. Vyhrála přípravný turnaj žen v Havířově, když našla přemožitelku až v posledním z pěti zápasů. To už ale věděla, že turnaj vyhraje. Druhou hráčkou, která si zajistila nominaci na evropský šampionát jednotlivců ve Varšavě, je Karolína Mynářová. Zdena Blašková soupeřky přehrávala s jistotou a zaslouženě turnaj vyhrála. Bez ohledu na poslední duel s Kateřinou Tomanovskou, v němž už jí vlastně o nic nešlo.

„Pojedu poprvé na šampionát dospělých, takže to je super. Turnaj se mi vydařil, jsem moc spokojená, že se mi podařilo udržet první den čisté skóre a pak už jsem to dotáhla do konce,“ hodnotila své vystoupení v Havířově Blašková. Obě hráčky se hned po víkendu zapojí do společného soustředění v Národním tréninkovém centru a budou se připravovat na jeden z vrcholů letošní sezony, který začíná už za necelý měsíc.

Dvouhra žen:

1. kolo: Markéta ŠEVČÍKOVÁ – Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 4:2 (9,8,3,-11,-10,7), Karolína MYNÁŘOVÁ – Kateřina TOMANOVSKÁ 4:2 (6,-8,-7,3,6,8), Zdena BLAŠKOVÁ – Tamara TOMANOVÁ 4:1 (8,-10,11,8,7).

2. kolo: Kateřina TOMANOVSKÁ – Markéta ŠEVČÍKOVÁ 4:0 (8,7,11,7), Zdena BLAŠKOVÁ – Karolína MYNÁŘOVÁ 4:0 (7,6,6,5), Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ – Tamara TOMANOVÁ 4:1 (9,-4,7,8,6).

3. kolo: Zdena BLAŠKOVÁ – Markéta ŠEVČÍKOVÁ 4:0 (5,8,7,3), Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ – Kateřina TOMANOVSKÁ 4:0 (8,9,8,9), Tamara TOMANOVÁ – Karolína MYNÁŘOVÁ 4:1 (-4,8,9,11,3).

4. kolo: Zdena BLAŠKOVÁ – Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 4:1 (-8,8,9,7,4), Karolína MYNÁŘOVÁ – Markéta ŠEVČÍKOVÁ 4:1 (-9,8,3,4,6), Kateřina TOMANOVSKÁ – Tamara TOMANOVÁ 4:0 (10,8,10,11).

5. kolo: Kateřina TOMANOVSKÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 4:2 (-7,7,6,-8,4,7), Karolína MYNÁŘOVÁ – Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 4:0 (9,8,8,4), Markéta ŠEVČÍKOVÁ – Tamara TOMANOVÁ 4:3 (11,8,8,-5,-11,-7,11).



Konečné pořadí: 1. Zdena BLAŠKOVÁ 4 vítězství/1 porážka, 2. Karolína MYNÁŘOVÁ 3/2, 3. Kateřina TOMANOVSKÁ 3/2, 4. Markéta ŠEVČÍKOVÁ 2/3, 5. Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ 2/3, 6. Tamara TOMANOVÁ 1/4.

-Jan Rozínek