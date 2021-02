V sobotním sprintu selhala i Markéta Davidová, jež po 44. příčce (a čtyřech chybách na střelnici) řekla: „Je to zvláštní, ale já se cítila dobře. Ukrutně foukal vítr.“ Výraznější zlepšení nepřišlo ani v nedělní stíhačce, kdy se jako jediná Češka na startu protrápila k 32. pozici. Dvě zlaté medaile si za jeden víkend ve slovinské Pokljuce vystřílela norská hvězda Tiril Eckhoffová.

V závodě mužů slavil díky skvělému představení nejen na střelnici Emilien Jacquelin z Francie, Michal Krčmář si pohoršil na 22. místo.

BIATLON - Mistrovství světa v Pokljuce (Slovinsko):



Sprint - ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 21:18,7 (0 trest. okruhů), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -12,0 (1), 3. Solaová (Běl.) -14,4 (0), …44. Davidová -2:15,0 (4), 68. Puskarčíková -3:10,0 (3), 71. Charvátová -3:15,5 (6) a Jislová (obě ČR) -3:15,5 (4).



Stíhací závody - muži (12,5 km): 1. Jacquelin (Fr.) 31:22,1 min. (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -7,3 (0), 3. J.T. Bö (Nor.) -8,1 (2), …22. Krčmář -3:04,9 (5), 46. Moravec (oba ČR) -4:54,7 (4).

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 30:38,1 (2), 2. Hauserová (Rak.) -17,3 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -33,0 (2), …32. Davidová (ČR) -3:18,8 (4).