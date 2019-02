Královéhradecko, Náchodsko - Velmi zajímavý sportovní projekt oslovující dospělé zájemce o trénink běhu v Náchodě vstupuje do třetí sezony. Ke krátkému rozhovoru jsem si pozvali organizátorku kurzů pro veřejnost v Náchodě, Anetu Žďárskou.

Běžeckých kurzů pro veřejnost run4run prošly už na tři stovky běžců a běžkyň. | Foto: Martin Kábrt

Kolik zájemců o běh vašimi kurzy za dva roky prošlo?

Každý rok jsme vypisovali tři běžecké typy kurzů – jarní, letní, podzimní. Jeden kurz je vždy na osm týdnů a realizujeme jej pro několik různých běžeckých úrovní. Vloni jsme nově zařadili i dva kurzy v tělocvičně. Za dva roky fungování se našich kurzů zúčastnilo kolem 300 běžců a běžkyň. Někteří s námi běhají od samého začátku a „rostou“ s námi, z čehož máme velikou radost.

Kdy začínají další kurzy v Náchodě? A chystáte nějaké novinky na tento rok?

Podzimní běžecké kurzy začínají již velmi brzy a to 3. září a končí 25. října. Opět nabízíme čtyři varianty kurzů dle úrovní a potřeb běžců. Od úplných začátečníků po mírně pokročilé a zdatnější běžce. Zázemí tréninků zůstává na stejném skvělém místě v blízkosti lesoparku Montace a cyklostezek, v pivovaru Primátor.

Velmi se těšíme na podzimní víkendové soustředění, které pro běžce nebo zájemce o běh chystáme v Čáslavi.

Musí mít člověk, který se k vám hlásí za sebou nějakou běžeckou přípravu?

Ne, rozhodně ne. Ovšem předpokládáme, že člověk, který chce začít s během, by měl být schopen rychlé chůze. A nedoporučujeme začínat hned s během lidem s velkou nadváhou. Je třeba se nejdříve nějak obecně, přirozeně hýbat. Chodit do práce, chodit do schodů, jít se projet na kole, nebo si zaplavat. Prostě své tělo připravit na to, že od něho budeme něco chtít.