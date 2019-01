Rychnov nad Kněžnou – Úderem desáté hodiny se v neděli 25. srpna běžci vydají na trať 15. ročníku Rychnov Classic Marathonu 2013.

NA TRAŤ patnáctého ročníku Rychnov Classic Marathonu se vydají v neděli dopoledne z koupaliště ve Včelném desítky běžců jak z rychnovského regionu, tak celé České republiky. | Foto: Vojtěch Podstavek

Po startu, který je na rychnovském koupališti ve Včelném, maratonci zamíří na trasu Javornice – Slatina – Pěčín – Rokytnice v Orlických horách – Nebeská Rybná – Jaroslav – Rychnov nad Kněžnou – koupaliště ve Včelném. Časový limit je šest hodin (v 15 hodin se uskuteční vyhlášení vítězů).

Otevřený závod je určen pro kategorie ženy 18 – 39 let a ženy nad 40 let, muži 18 – 39 let, muži 40 – 44 let, muži 45 – 49 let, muži 50 – 54 let a muži nad 55 let.

Startovné je 500 Kč, platba v hotovosti při prezenci, která se uskuteční v 8.30 – 9.45 hodin v prostoru startu a cíle na koupališti ve Včelném. Přihlášky pošlete e-mailem na: jan.jelinek@3athlon.com. Informace na www.3athlon.com nebo hlavní pořadatel Jan Jelínek – tel. 604 706 605.