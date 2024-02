/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jubilejní 40. Orlický maraton v běhu na lyžích se uskutečnil jako třetí závod seriálu ČEZ SkiTour na horském sedle Šerlich v Orlických horách, kam zavítalo téměř 500 odvážných lyžařů zdolat místní tratě kolem Velké Deštné. Vítr, déšť i teplo sice znesnadňovaly výkony, přesto se však pozitivní atmosféra nesla celým prvním únorovým víkendem. Po oba dny mohli závodníci již tradičně využít vyhřívané zázemí v podobě ČEZ Energy zóny, T-Mobile lounge a ORLEN relax zóny.

ČEZ SkiTour 2024 - sestřih Orlického maratonu. | Video: pořadatelé

V sobotu byly na programu dětské obratnostní závody a pro dospělé VW 20 kilometrů volným stylem, kde se ukázala například biatlonová legenda Ondřej Moravec. Trať po hřebenech Orlických hor nejrychleji prosvištěl Petr Knop s téměř čtyřminutovým náskokem na druhého Pavla Janečka. Na třetím místě se pak umístil bývalý reprezentant a olympionik Moravec.

Ondřej Moravec.Zdroj: pořadatelé„Už jsem byl s dětmi na Orlickém maratonu vloni a je to pro mě srdcová záležitost. Vloni se nám to tu hrozně líbilo, takže jsme znovu neváhali a přijeli. Závod jsem pojal i jako přípravu na Vasův běh. Na tenhle legendární závod ve Švédsku se chystám na začátku března a moc se tam těším. Seriál SkiTour obecně připravuje závody opravdu dobře, tratě přes horší podmínky byly kvalitní a co je na SkiTour pecka, tak to je vyhřívané zázemí," pochvaloval si veleúspěšný sportovec.

Jubilejní Orlický maraton se přesunul na Šerlich. Závodí se oba víkendové dny

Neděle přinesla klání klasickou technikou. Na výběr měli závodníci z distancí na 10 km s Českou televizí a pak také na 20 a 40 kilometrů. Závodníci bojovali s nepříjemným počasím na tratích, které vystavěl někdejší reprezentant a olympionik v běhu na lyžích Petr Michl.

V tom pravém Orlickém maratonu, závodě na 40 kilometrů, se stal prvním mužem lídr celého seriálu Petr Knop z týmu eD system Silvini Team a mezi ženami si pro zlatou pozici dojela Martina Setunská z týmu SKI Sokol Zaječice.

Martin Fuksa.Zdroj: pořadateléV závodě na 20 kilometrů zvítězil reprezentant v rychlostní kanoistice a olympionik Martin Fuksa, pro kterého to byl zároveň jeho první vítězný závod v běžeckém lyžování.

„Podařilo se mi vyhrát můj první běžkařský závod v životě, takže pocity mám určitě skvělé. Déšť a počasí, které úplně nepřálo, mi nevadí. Jsem kluk od vody, takže jsem na ni zvyklý, na těžké podmínky taky. Určitě tu nejsem naposledy, protože mám rád zažít něco nového,“ řekl olympionik a mistr světa Martin Fuksa.

Jako první žena na 20 kilometrech se umístila Anna Sellers z týmu eD system Silvini Team. V závodě ČT na 10 kilometrů se staly vítězkou a vítězem mladé naděje Anna Sedláčková a Martin Šír.

Další zastávkou seriálu ČEZ SkiTour 2024 bude JeLyMan v Jeseníkách 24. a 25. února.

Z tiskové zprávy