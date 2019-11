Ozdobou závodu byla Táňa Metelková, která ve své kategorii vylepšila stávající traťový rekord žen o minutu a 43 sekund.

Věkové kategorie byly stanoveny po deseti letech až po muže 75 let a starší, resp. ženy 55 let a starší. Příjemné prostředí vytvořilo slunečné a teplotně solidní počasí. Po 55 startujících v kategoriích žactva jich bylo přes stovku mezi dospělými.

Muži do 34 let: 1. Lukáš Gdula (Hvězda Pardubice) 32:11, 2. Krunka (SK Nové Město nad Metují) 32:31, 3. Tomáš Gdula (Hvězda Pardubice) 36:45; muži 35 až 44 let: 1. Vagenknecht (Nová Paka) 35:42, 2. Major (Harrachov) 36:32, 3. Fikar (Baroko Nová Paka) 36:59; muži 45 až 54 let: 1. Ktál (Iscarex Česká Třebová) 33:20, 2. Kyncl (Holice) 37:11, 3. Buřil (Vitouchov) 37:22; muži 55 až 64 let: 1. Vacarda (Eleven Jablonec nad Nisou) 36:53, 2. Lederer (Cyklo RD Pardubice) 39:45, 3. Bláha (AF Křovice) 41:20; muži 65 až 74 let: 1. Pechek (TJ Maratonstav Úpice) 43:27, 2. Pullman (Jablonec nad Nisou) 44:01, 3. Brožek (KRB Chrudim) 44:31; muži 75 let a starší: 1. František Krátký (Králíky) 42:53, 2. Metelka (SK Policie) 52:36, 3. Leszkow (MK Hlinsko) 52:44.

Ženy do 34 let: 1. Vítková (neuvedeno) 43:27, 2. Sabovová (Pardubice) 43:29, 3. Říčařová (neuvedeno) 50:33; ženy 35 až 44 let: 1. Fenclová (AC Pardubice) 37:12, 2. Kozáková (SKP Pardubice) 39:36, 3. Sýkorová (ZŠ třída SNP Hradec Králové) 43:43; ženy 45 až 54 let: 1. Metelková (Sokol Hradec Králové) 37:37, 2. Kábrtová (Sokol Studnice) 44:00, 3. Škorpilová (SC Jičín) 47:54; ženy 55 let a starší: 1. Jonášová (Hradecký spinning klub) 46:15, 2. Vacková (Sokol Starkoč) 57:07, 3. Friebelová (Maratonstav Úpice) 57:55. (sou)