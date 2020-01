Spoustu stejného jako před rokem měl z hradeckého pohledu finálový turnaj Českého poháru basketbalistek, který o víkendu hostila útulná hala Klimeška v Kutné Hoře. Lvice v semifinále znovu „vypráskaly“ pražskou Slavii. Ve finále se střetly opět s brněnským týmem a bylo z toho taktéž obrovské drama až do úplného konce. Jediný rozdíl byl v tom, že zatímco loni v Karlových Varech Východočešky křepčily s ceněnou trofejí, letos se musely spokojit „jen“ se stříbrnými medailemi.

Nedělní finálová bitva nabídla divákům drama s velkým D. Normální hrací doba totiž nerozhodla. A nerozhodlo ani první prodloužení. V obou případech byl stav nerozhodný. Rozuzlení přineslo až druhé pětiminutové nastavení, v němžbyly šťastnější hráčky brněnských Žabin, které nakonec zvítězily pouze o jediný tříbodový koš 93:90.

„Finále? Když to shrnu, tak to byla skvělá reklama na ženský basketbal. Nerada používám klišé, ale holky ze sebe dostaly maximum sil. Rozhodly detaily - pár nedaných trestných hodů, nájezdů, trojka. Někdy nás zradilo řešení situací. Měly jsme trochu zdravotní problémy, proto jsme dohrávaly v užší rotaci. Klobouk dolů před holkami, co předvedly. Musíme pogratulovat Žabinám. Je to vabank. Mrzí mě, že jsme vedly o čtyři body a pak nás malé chybičky připravily o vítězství,“ řekla po skončení Romana Ptáčková, trenérka Lvic.

Královéhradecké basketbalistky budou možná po finálové porážce chvilku smutnit, ale na druhou stranu znovu ukázaly, že patří mezi tuzemskou špičku. Vždyť druhé místo se také počítá. Další příležitost vybojovat jednu z medailí budou mít v ligové soutěži, kde obhajují bronz. Na ŽBL se vždy upínají nejvíc, pohár je na druhé koleji.

Český pohár žen – Final Four v Kutné Hoře



Finále: BK Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 93:90 po 2. prodl. (13:21; 47:41; 61:59; 77:77; 83:83). Body: Záplatová 26, Zohnová 19, Matuzonyté 10, Křivánková a Vacková po 9, Galíčková 8, Adamcová 6, Stoupalová 4, Vondráčková 2 – Minarovičová 36, Kulichová 14, Zavázalová a Marečková po 11, Klaudová a Effangová po 7, Bura 4, Šotolová 0.



O 3. místo: KP Brno – Slavia Praha 107:50 (18:10, 34:20, 60:38).



Semifinále: Sokol Hradec Králové – Slavia Praha 95:64 (21:10, 48:23, 67:50). Body: Zavázalová 20, Klaudová 15, Kulichová 14, Marečková 12, Buraová 9, Effangová 8, Šotolová 6, Bolardtová 5, Fišerová 4, Minarovičová 2 – Čordaová 15, Van der Keijlová 14, Hošková 8, Mircová 8, Biliková 5, Holubová 4, Bakajsková 4, Turmelová 4, Savickaiteová 2.



KP Brno – Žabiny Brno 71:82 (18:21, 40:44, 56:59).