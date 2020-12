Čtyři zápasy v řadě, rázem soutěž přerušená. A hle, konečně se hraje. Tak ne, jen dva zápasy a zase pauza. Tak bláznivou sezonu zatím žádná trutnovská basketbalistka nezažila a lze jen doufat, že už nikdy nezažije.

Koronavirus hýbe sportem a názorově rozděluje národ. Kdekdo by radil, ať se letošní ročník mistrovských soutěž prostě a jednoduše vynechá, jiní nabádají slovy „Hrajte, co jen to jde.“

Zajímá vás, do které skupiny patří trenér basketbalistek Lokomotivy Trutnov Michal Martišek? Pak jste v Deníku navštívili tu správnou stránku.

Trenére, neunavuje Vás už trochu ten blázinec spojený se situací, jakou nám všem přinesla doba covidová?

Není to nic příjemného, ale je to naše práce a hlavně pořád patříme mezi těch pár vyvolených, kteří mohou svoji profesi vykonávat. A my si toho moc vážíme. Může se zdát, že je to blázinec, na druhé straně tu máme mimořádnou situaci, kterou lidstvo nezažilo několik desítek let, takže je to potřeba vnímat i v širším kontextu a nedívat se na to jen z pohledu basketbalu.

Lokomotiva v sezoně Renomia ŽBL odehrála zatím šest utkání. Teď jste stáli kvůli prokázané nákaze ve svém týmu. Jak jste tu zprávu vstřebával?

První den to bylo zařizování všeho potřebného, od komunikace s hygienou, vedením ligy a dalších náležitostí. To, že jsme v karanténě, mi došlo až na druhý den, kdy najednou nebyl zápas, nebyl trénink a první dva dny byly z tohoto pohledu nejtěžší. Nejvíc mi bylo líto hráček, které vypadly nejen z tréninkového procesu, ale i ze školního a pracovního. V tomto směru mě však neskutečně pomohl jejich přístup k celé situaci. Letos se nám v týmu fakt potkala skvělá parta, která tuto zvláštní sezonu zatím zvládla na výbornou a já jsem za to nesmírně rád.

Máte zprávy, jaký byl u dotyčných průběh nemoci? A už jsou v pořádku?

To je ten paradox. Ač jsme měli dvě hráčky pozitivní, tak neměly vůbec žádné příznaky. My jsme to tak i trochu tušili, protože obě měly silné podezření, že onemocnění překonaly v říjnu, kdy se zastavily soutěže. Bohužel ale neměly z té doby pozitivní test, takže se na ně nevztahovala výjimka devadesáti dnů pro sportovce, kteří prokazatelně Covid prodělali.

Jak, jestli tedy vůbec, probíhala příprava „zdravého“ zbytku týmu?

Vzhledem k tomu, že v rámci karantény nemůžete nikam, tak to bylo na holkách individuálně v rámci domácích podmínek. V rámci toho, abychom se potkali alespoň online, jsme měli týmový videohovor, kde jsme si analyzovali vybrané zápasové situace a taky jsme měli na pobavení kvíz o tom, jak dobře se navzájem v týmu známe. Ten přinesl celkem zajímavé odpovědi a také nečekané pořadí, protože na prvních třech místech se umístili tři nováčkové (Eliška Linhartová, Anna Hrabětová a Meg Wilsonová).

Přestávka trvala čtrnáct dní, ve středu vás už čeká duel s KP Brno. Pauzírovalo by se vám lépe, kdybyste poslední zápas s pražskou Slavií vyhráli, je to tak?

To bez debat. Zápas se Slavií jsem v rámci karantény viděl několikrát a pokaždé to mrzelo ještě víc. Ale je to minulost. Celkově to z naší strany nebylo špatné utkání, proti favoritovi, který má ve svém kádru tři současné české reprezentantky.

I přes stále špatnou situaci v zemi, mají profesionální soutěže zelenou. Jste za to rád nebo byste souhlasil s názory, že měla být letošní sezona třeba i vynechána?

Tak, jak jsem už říkal, je to naše práce, která je zároveňi naším koníčkem. I přes všechny ty nepříjemnosti jako je pravidelné testování, možné karantény, jsem nesmírně rád a vděčen, že ač v omezených podmínkách, tak pořád můžeme sportovat.

V kádru máte jednu Kanaďanku. Jak Meg Wilsonová snáší tuto dobu a nepřemýšlela třeba někdy o návratu domů? Bylo to téma?

Meg je v tomto směru naprosto bezproblémová. Jakoukoliv informaci nebo nějaká státem nařízená omezení bez výhrad dodržuje. Nejsou s ní žádné problémy.

Dle aktuálního rozpisu vás do vánoc čekají tři zápasy. Není ve hře možnost vložit do programu i nějakou dohrávku?

Situace se mění ze dne na den, to platí také vzhledem k ostatním týmům. Dá se říci, že se hledají možnosti téměř nepřetržitě a pak, když se už i najde nějaký volný termín pro případnou dohrávku, tak do toho vstoupí zase nějaké omezení. Zatím platí tři zápasy, jestli se povede ještě něco dohrát, v současné době neumím říct.

Už zítra míříte na palubovku KP Brno. Moravankám se v sezoně daří, jsou třetí, ačkoliv jste je doma porazili. Čekáte tvrdou odvetu?

Čekáme hlavně další kvalitní utkání. Těšíme se na to, že se potkáme s dobrým soupeřem a budeme se snažit odevzdat maximum, co v nás je. Pokud se nám to povede, můžeme pomýšlet na úspěch i v Brně. Z týmu je cítit odhodlání a myslím si, že opět máme tu mentalitu v družstvu, kdy věříme, že kromě USK můžeme potrápit i porazit každého. Tento přístup mi v loni u družstva citelně chyběl.

Jedete do moravské metropole kompletní?

Máme za sebou další dvě testování, výsledky vyšly pro všechny negativní, takže věřím, že pokud nebudou jiné problémy, tak pojedeme v kompletní sestavě.

Průběh sezony 2020/2021:



V neděli 27. září Trutnov vstoupil do nového ročníku Renomia ŽBL domácí výhrou nad KP Brno. Tým odehrál čtyři utkání, to poslední v neděli 11. října a poté byl sport v zemi zastaven. Do soutěže se hráčky vrátily v sobotu 21. listopadu východočeským derby v Hradci a zahrály si ještě proti Slavii Praha. Pak se ale objevila nákaza v kádru Lokomotivy a následovala další nedobrovolná pauza.