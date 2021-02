Na vině je aktuální situace okolo pandemie koronaviru. „Důvodem u některých klubů jsou obavy z nahuštěného programu a možných karanténních opatření,“ uvedlo vedení Ženské basketbalové ligy na svém webu.

Po dohrání základní části tak nejlepší osmička přejde rovnou ke čtvrtfinálovým zápasům play off, devátý a desátý tým (momentálně Slovanka a Strakonice), sehrají sérii na dva zápasy o umístění a o konečné pořadí budou v obdobných sériích hrát i vyřazení čtvrtfinalisté.

K situaci se krátce po jejím oznámení vyjádřil trenér trutnovské Lokomotivy Michal Martišek, jenž dopodrobna popsal, jaký vliv bude mít změna na podkrkonošský tým.

Trenére, jak byste okomentoval rozhodnutí o zrušení nadstavby Renomia ŽBL?

Jde o kompromis v rámci aktuální situace, kterou odsouhlasily kluby jednohlasně. Získali jsme tak prostor na relativně klidné dohrání základní části a následného play off, v případě, že by opět někoho postihla karanténa. Bez zrušení nadstavby by to pak už termínově nebylo i s ohledem na mistrovství Evropy žen možné. Pro nás je však zásadní, že po vypadnutí v prvním kole play off se soutěž bude dohrávat o umístění o 5. - 8. místě.

Budete si nyní o to víc užívat zbylé tři duely základní části?

Na jistotu play off potřebujeme ještě jednou vyhrát, takže nejbližší zápas se Strakonicemi je pro nás nesmírně důležitý. A samozřejmě chceme vyhrát i v posledním kole v Ostravě. Další motivací je také čtvrtfinále Českého poháru proti Slavii. V únoru tak máme pro nás tři velice zajímavé zápasy.

Jaký může mít změna hracího systému dopad na tým v Trutnově?

Jak už jsem zmiňoval, pokud postoupíme do play off, tak pro nás sezona skončí až někdy na konci března nebo začátkem dubna. Takže ještě nás čeká minimálně deset, v případě postupu do Final4 Českého poháru až dvanáct zápasů.

Souhlasíte, že play off proti USK Praha bylo i tak takřka nezvratné?

Právě proto je pro nás obrovská motivace, že se nekončí po prvním kole play off, ale hraje se dál. A my máme šanci vylepšit naše celkové postavení. Teoreticky jsme pořád ve hře o páté místo. Do konce sezony tak máme několik cílů: definitivně si zabezpečit postup do play off, zkusit vybojovat postup na Final4 Českého poháru, vylepšit současné osmé místo v sériích o 5. - 8. místo, takže teď teprve vstupujeme do nejdůležitější části sezony.

Věříte, že příští mistrovský ročník už bude odehrán celý?

Teď se soustředíme na nejbližší zápasy, samozřejmě bych si to moc přál, ale já především doufám, že se nám povede dohrát letošní sezonu ve schváleném formátu.

Nejbližší program BK Loko Trutnov:



12. 2. Trutnov - U19 Chance (liga, 18.00)

13. 2. Trutnov - USK Praha (liga, 18.00)

17. 2. Trutnov - Slavia Praha (pohár, 18.00)

20. 2. Ostrava - Trutnov (liga, 18.00)