Až v závěrečném utkání kvalifikační skupiny D si české basketbalistky definitivně zajistily postup na mistrovství Evropy. V tureckém Istanbulu přehrály Dánsko 84:63 a šampionátu se zúčastní po čtrnácté v řadě.

Spolu s Julií Reisingerovou byla nejlepší střelkyní vítězného celku Petra Záplatová. Odchovankyně Trutnova a momentálně hráčka španělského Al-Qazeres, vstoupila do zápasu v době, kdy se Češkám nedařilo a bodově ztrácely. Svou zarputilostí se právě ona podílela na rychlém obratu a výborným výkonem dovedla svůj tým k zaslouženému vítězství.

Petro, v kvalifikačním cyklu jste odehrála rozhodně nejpovedenější part. Dá se mluvit i o nejlepším zápase v reprezentačním dresu?

V seniorském nároďáku určitě ano, alespoň tedy co se týká statistiky bodů.

Máte představu, kolikátý váš zápas to v nároďáku byl?

To se možná dá i lehce spočítat, ale řekněme, že to je pro mě podruhé vybojovaná kvalifikace na evropský šampionát. Celkově by to v létě mohlo být mé třetí mistrovství Evropy, přičemž o jedno jsem vinou operace achilovky přišla.

V předchozím kvalifikační bloku jste bojovala s bolestí zad. Proč jste nehrála ani ve čtvrtek proti Rumunkám?

Jak jste zmínil, zranění zad mi ani přes velkou snahu fyzioterapeuta a lékaře národního týmu nedovolilo zasáhnout do zápasové části předchozího kvalifikačního bloku. Nyní si na zdraví nemohu stěžovat a ačkoliv se i po basketbalové stránce cítím velmi komfortně, nedostala jsem pro zápas důvěru.

EuroBasket 2021: Přehled účastníků



Francie, Španělsko, Česko, Bělorusko, Belgie, Chorvatsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Bosna a Hercegovina, Řecko, Itálie, Černá Hora, Turecko.

Kádr reprezentace v poslední době doznal řady změn. Jak se vám zamlouvá jeho výrazně omlazená podoba?

Myslím, že tuto generační obměnu prožívá momentálně víc zemí a tak je možná zapracovávání hráček o trochu snazší. Mně se však běhavý basketbal, který je teď v Evropě propagovaný a energie, kterou tyto hráčky přináší, velmi líbí.

Sobotní duel se zpočátku nevyvíjel ideálně, Dánky zlobily. Pochybovala jste byť jen chvíli o českém vítězství?

Ani vteřinu jsem nepochybovala o tom, že bychom mohly prohrát. Máme tým plný kvalitních hráček, akorát jsme se do zápasu dostávaly pomaleji. Možná hrála roli i únava, jelikož bubliny v půlce sezony jsou celkem náročné a Dánky hrají specifický basketbal, který je založen hlavně na rychlém vybíhání do protiútoku. Každopádně jsme si to uhlídaly a bez velkých problémů zápas vyhrály.

A svou skupinu jste i ovládly před Italkami. Byly právě ony tím nejsilnějším soupeřem v cestě na EuroBasket?

Určitě ano. Nechtěla bych nijak znehodnocovat výkon Dánska nebo Rumunska, jelikož nás oba týmy potrápily, ale Italky byly jednoznačně největší oříšek a nakonec jsme postoupily z prvního místa díky lepšímu skóre. Mají kvalitní tým a potvrzuje to fakt, že mají širokou lavičku, kde každá hráčka může nastoupit a být plnohodnotným členem sestavy.

Česko nebude na šampionátu chybět po čtrnácté v řadě. Dá se tedy říct, že úspěch v kvalifikaci byl pro vás povinností?

Tady zní odpověď asi jednoznačně. Ano. Poslední dvě mistrovství Evropy nebyly pro český basketbal vzhledem k dosaženým výsledkům nijak zvlášť atraktivní a myslím, že teď by se to mohlo změnit. Pro řadu hráček to bude nejspíš poslední akce za národní tým, takže cíl zněl jasně.

Vy od ledna působíte ve španělském Al-Qazeres, kam jste přestoupila z polské Toruně. Jak se vám zde daří a co stálo za změnou působiště?

Zcela upřímně, Toruň byla jedna z mých nejhorších zkušeností basketbalově i organizačně. A to hned od začátku. Takže jsem začala přemýšlet nad změnou velice brzy. Oproti tomu Al-Qazeres na mě působí velice dobře. Nemůžu si zatím stěžovat. Změna týmu v půlce sezony je vždy těžká. Klub se potýkal s hodně zraněními a nálada zde nebyla ideální. Se mnou však přišly ještě dvě nové hráčky a hned se to zlepšilo.

Španělsko se zdá být hodně zajímavou destinací, navíc se tam EuroBasket bude i hrát. Takže vysněná země?

Španělská liga patří společně s francouzskou k jedněm z nejlepších v Evropě. Takže u mě spokojenost určitě vládne. Liga je tu tvrdá a každý zápas je pro mě hodně zajímavý.

A co jazyková bariéra?

Jazykovou bariéru cítím hlavně u trenéra, který má mnohdy problém se vyjádřit v angličtině a hráčky tak někdy nechává „ve štychu“. Podotýkám, že máme v kádru jen dvě španělsky mluvicí spoluhráčky (usmívá se). Co se ale ostatního týče, moc se mi líbí, jací jsou tu lidé. Nebo alespoň ti, kteří se pohybují kolem týmu. Nenarazila jsem na to, že by byl někdo nepříjemný, naopak jsou přátelští, usměvaví, komunikativní. Nemohu nezmínit ani počasí, které se od Česka dost liší. Teď nám sice prší, ale moc se těším na teplejší slunečné dny, které by měly přijít velmi brzy.

Žijeme v době koronavirové. Jistě sledujete dění doma. Hlavně Trutnovsko je nyní hodně zasaženo. Jak jste na tom ve Španělsku?

Moc mě mrzí v jaké době momentálně žijeme a kolik lidí trpí. Je to náročné opravdu pro všechny a bohužel nevidím konce. Náš region a město (Cacéres) je na tom momentálně podobně. Po svátcích se čísla nakažených zhoršila a tak zamezili přístup do města i z něj. Pokud tedy nemáte důvody, jako jsou zaměstnání a podobně.

Kariéra Petry Záplatové v kostce



BK Loko Trutnov

2008 - 2013



VŠ Praha

2013 - 2016



Wasserburg (Německo)

2016 - 2018



Žabiny Brno

2018 - 2020



Toruň (Polsko)

2020



Al-Qazeres (Španělsko)

2021

Co roušky a jiná opatření?

Roušky musíme nosit uvnitř i venku a dost se to tu hlídá. Například, když jsem přijela, počasí tu nebylo nic moc a v hale byla strašná zima. Díky covidu se nechávají dveře a okna otevřené, takže jsem trénovala v několika vrstvách a dokonce i v rukavicích.

V Čechách se řeší takřka každý nový krok vlády. Atmosféra je tu silně nervózní, lidé nespokojení. Je na tom Španělsko podobně?

Neřekla bych, že cítím nervozitu lidí kolem mě. Jak jsem řekla, Španělé jsou velmi pozitivní a nenechají to na sobě mnohdy znát. Ale je to také možná tím, že nesleduji tamní zprávy a nejsem tak zcela součástí, ačkoliv mě to samozřejmě mimo basket trochu omezuje. Restaurace i obchody, krom potravin, jsou zavřené stejně tak, jako v České republice, ale není tomu tak po celém Španělsku. Každý region si určuje svá pravidla.

EuroBasket zná šestnáctku účastníků. Máte nějakého soupeře, proti němuž byste ráda hrála ve skupině?

Láká mě představa zahrát si proti jednomu z pořadatelů. Francie a Španělsko hrají v Evropě prim. Poměřit se s takto kvalitními týmy by bylo určitě velkou výzvou. Z pohledu našich cílů bude však základním úkolem postup ze skupiny, abychom měly možnost bojovat o ta nejvyšší místa a z tohoto pohledu si přeji hratelnou skupinu, která nám tuto možnost dá. Pokud máme mít vysoké ambice, na ty nejsilnější týmy stejně narazíme a budeme je muset porazit dříve nebo později.

Sledujete dění v Renomia ŽBL, potažmo přímo v Trutnově? A mohou se místní příznivci těšit, že byste se sem někdy vrátila?

To víte, že sleduji. Určitě nebudu říkat, že koukám na všechny zápasy, ale přepínám si mezi nimi a vidím tak vždy kousek. Nechám pak běžet zrovna ten, který mě zaujal nejvíc. „Nečekaně“ jsou to však povětšinou Žabiny, ale musím říct, že i drzý a atletický styl, který hraje velmi omlazený Trutnov, se mi zamlouvá. Návrat domů však neplánuji.

Kam by podle vás měly sahat české ambice na červnovém mistrovství Evropy?

Myslím, že bychom mohly cílit vysoko. I když momentálně nemůžu a ani nechci předvídat, jelikož neznáme jména, která na šampionát pojedou. Je to ještě daleko a stát se může v této až šílené sezoně cokoliv.